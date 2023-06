Ihanuutta on asua omakotitalossa ja vieläpä Turun keskustan tuntumassa, hyvien liikenneväylien,- ja yhteyksien läheisyydessä. Kaikille tämä asumismuoto ei sovi, sillä tätä asumista pitää vaalia rakkaudella, hoitaa ja huoltaa, kunnostaa niin sisältä kuin ulkoakin. Pitää huomioida myös raja-aidan takana asuvia naapureita, etteivät omat puut ja pensaat rönsyillen kurota naapurin puolelle eivätkä myöskään rikkaruohot rehota aidan välistä naapurin kiusaksi.

Omakotitalon puutarha ja piha ei saisi muodostua kaatopaikaksi, varsinkaan kaupunkialueella. Sitäkin valitettavasti näkyy kaupungissamme, vanhojen, risuisien leikkaamattomien pensasaitojen välistä. Omakotitalossa asuvien pitää järjen mukaan sitoutua siihen, että hoitaa tonttinsa siistinä. Mikäli ei jaksa ja mikäli ei halua käyttää niin sanottuja omakotitalkkareitakaan ja antaa talonsa ränsistyä sekä pihansa että puutarhansa viidakoitua, mentaliteetilla ”mitä väliä” tai ”ei vähempää voisi kiinnostaa”, on se surullista niin ohikulkijoille kuin naapureillekin.

Omakotitalossa töitä riittää, sillä sitä se on vuodenajasta toiseen. Tietysti kerrostalossa asuminen on eri juttu, ei töitä, painat vaan oven kiinni ja hissiin, that´s it, mutta omakotitalossa onkin oma rauha ja mielekästä puuhailua. Sitä pitää vaalia.

Kujan Orvokki