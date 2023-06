Kummastelen Turun Sanomissa 8.6. ollutta mielipidekirjoitusta hautajaisjärjestelyistä "Hautajaiset ovat yhteisön jäähyväiset – moni kuitenkin siunataan vain lähiomaisten kesken". Käsittääkseni siunaustilaisuus on vain omaisten ja vainajan omien toiveiden mukainen.

Meidän ihmisten elinikäodotus on noussut ja yhä useimmat viettävät "kultaisen ikänsä" hoivakodissa yksin ja unohdettuna. Harvoin elämän matkalla olleet kumppanit heitä siellä käyvät tervehtimässä. Kun sitten kuolema leikkaa kultaista viljaa havahdutaan todellisuuteen, että hän on poissa. Rynnätäänpä paikalle katsomaan, miten omaiset ovat asiaan suhtautuneet. Paheksutaan jopa sitä, että haudalla ei koko saattoväkeä kutsuta "peijaisiin".

Itse olen pienintä yksityiskohtaa myöten laatinut ohjeet siunaustilaisuuden viettotavasta ja ohjelmasta. Osittain tapahtuma on vaatinut piispan luvan, olen sen saanut ja varmistanut, että on voimassa myös uuden piispan aikana. Ei markkinatunnelmaa! Kauneinta ovat niin sanotut hiljaiset hautajaiset, joissa omaiset ja lähisukulaiset ja -tuttavat kunnioittavat vainajan muistoa arkun äärellä, joillekin elämän siirtyminen uuteen ulottuvuuteen on suuri siunaus, myös omaisille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hautaustoimistot jopa kehottavat, että varsinkaan muistotilaisuudesta ei pidä lehdessä mainita. Tulee ”kuokkavieraita”. Useimmiten kuolinilmoitukset ovatkin nykyään hautajaisten jälkeen, mikä omaisille suotakoon.

Pappi kuitenkin saa useimmiten kahvia juodakseen, mikäli on kyse kirkollisesta hautauksesta.

Eeva Auvinen

Merimaskun seurakunnan aktiivi