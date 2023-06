Kaupunginvaltuutettu Alice Girs (ps) arvosteli mielipidekirjoituksessaan (TS 10.6.) "Turku aikoo ratkaista puutteellisen kotikasvatuksen ongelmat päänsilittelyllä" Vimmaan suunniteltua nuorten yökahvilaa nuorten päänsilittelyksi ja häiriköinnistä palkitsemiseksi.

Yökahvila on vain yksi nuorisopalveluiden toimintamuoto, joka täydentää muita kaupungin ja muiden toimijoiden palveluita. Yökahvilan ei ole tarkoitus yksinään ratkaista kaikkia nuorten ongelmia. Kaikki ilta-aikaan keskustassa aikaansa viettävät nuoret eivät myöskään häiriköi tai oireile rikoksilla. Näillä nuorilla on oikeus turvallisiin ajanviettopaikkoihin, kuten myös niillä nuorilla, joilla on haasteita elämässään.

Nuorten lisääntynyt pahoinvointi on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Esimerkiksi korona-ajan jälkeen lisääntyneeseen yksinäisyyteen on vastattava tarjoamalla mahdollisuuksia kohtaamisille monipuolisesti. Nuorisoalan ammattilaisilla on selvä näkemys nuorten tarpeista sekä ratkaisuehdotuksia tilanteen korjaamiseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On totta, ettei yökahvilatoiminnalla voida puuttua nuorten kotikasvatukseen. Voi kuitenkin kysyä, onko tämä todella hyvä perustelu sille, ettei yökahvilatoimintaa pitäisi järjestää? Turun kaupungilla on vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa perheiden sisäisiin haasteisiin. Kaupungin nuorisopalvelut yhteistyökumppaneineen voivat kuitenkin tarjota nuorille kuuntelevia aikuisia, tukea ja turvaa. Näitä tuskin on yhdenkään nuoren elämässä liikaa.

Petra Peltonen

puheenjohtaja

Sara Koiranen

varapuheenjohtaja

Turun kulttuuri- ja

nuorisolautakunta