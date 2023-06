Mielipidekirjoituksessa (TS 18.5.) todetaan, että moni opettaja on väsynyt henkisesti ja fyysisesti.

Peruskoulussa opettajan opetustuntimäärä on opetettavasta aineesta riippuva: äidinkielen ja kirjallisuuden opettajalla se on kahdeksantoista tuntia viikossa – luokanopettajalla se on kaksikymmentäneljä tuntia viikossa. Muiden aineiden opettajilla opetusvelvollisuus asettuu näiden tuntimäärien välille.

Nämä ovat siis ne tuntimäärät viikossa, jotka opettaja opettaa ryhmäänsä tai luokkaansa. Tämän työn lisäksi opettaja suunnittelee ja valmistelee opetustuntinsa yksityiskohdat. Hän laatii, tarkastaa ja arvostelee kokeet. Hän kirjaa muistiin päivän tapahtumat, on yhteydessä oppilaiden huoltajiin, suorittaa välitunti-, jälki-istunto- ynnä muita valvontatehtäviä ja osallistuu opettajien kokouksiin. Lisäksi hän seuraa, opiskelee ja toteuttaa uusia opetustavoitteita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jotta opetustyössä jaksaa toimia kohtuullisesti, pitää välttää ylituntien ottamista, valita itselle virkistäviä harrastuksia ja karsia pois yksityistöitä sekä luottamustoimia.

Se on yksilöllistä, kuinka paljon kukin henkilö väsyy omassa ammattityössään. Vertailun tekemisessä on eduksi se, että henkilö on tehnyt muitakin töitä kuin opetustyötä.

Itse toimin kansalaiskoulussa metallityön opettajana ja peruskoulussa teknisen työn opettajana 1961–1997 kolmella paikkakunnalla ja sen jälkeen olin satunnaisesti teknisen työn opettajien sijaisena noin viidentoista vuoden aikana. Mitään suuria muutoksia tai ongelmia oppilaiden käyttäytymisessä en kokenut työtäni hoitaessa. Silloin eivät vielä matkapuhelimet ja älypuhelimet aiheuttaneet häiriöitä.

Vertaillessani opetustyön ja muiden töiden rasittavuutta keskenään kerron, että jo murrosikäisenä olin kyläsepän apulaisena ja tein maataloustöitä. Opiskeluvuosieni loma-aikoina olin rakennustöissä ja koneenkorjaajana. Kun vertasin näiden töiden väsyttävyyttä ja ansiotasoa opetustyön kuormittavuuteen ja palkkatasoon, niin tyytyväisyysvaakani kallistui opetustyön puolelle. Vaikka paineita ja haasteita oli, niin "päivääkään en vaihtaisi pois" opetustyöstä.

Jotta opetustyössä jaksaa toimia kohtuullisesti, pitää välttää ylituntien ottamista, pitää valita itselle virkistäviä harrastuksia ja karsia pois yksityistöitä sekä luottamustoimia. Tarvittaessa pitää uskaltaa sanoa: Ei.

Toivotan kaikille virassa oleville opettajille voimaannuttavaa kesäloma-aikaa. Sitten elokuun alkaessa voi ryhtyä suunnittelemaan uuden lukuvuoden opetusohjelman toteuttamista.

Seppo Kouki

Rusko