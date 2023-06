Piirtäjänpuiston leikkipaikalta Westparkissa vietiin leikkiteline pois aiemmin tänä keväänä. Uutta on odoteltu tilalle useampi kuukausi, mutta mitä ilmeisimmin sellainen on tulossa mahdollisesti ehkä ensi vuonna. Tilanne on varsin kohtuuton alueen lapsille, ja kaupungin suhtautuminen on asiaan melko käsittämätön.

Kyseinen leikkipuisto on kaupungin vuoden 2020 leikkipuisto-ohjelmassa määritetty peruskorjattavaksi tänä vuonna. Tilanne on kuitenkin palautepalvelun kautta saadun kommentin perusteella se, että puiston uudistuksen suunnittelua ei ole edes aloitettu. Vaikka korjaus on suunniteltu ja budjetoitu vuosia sitten, ei nyt kuulemma ole resurssia, eikä rahaa sen toteuttamiseen. Vanha leikkiteline oli kuulemma vietävä pois turvallisuussyistä, mutta tilanne ei voi kaupungissa olla sellainen, että tällaisessa tapauksessa ei pystytä tilanteeseen reagoimaan suhteellisen nopealla aikataululla.

Aiemmin mainitussa leikkipuisto-ohjelmassa on myös hienosti kerrottu, kuinka puistojen muutoksista kommunikoidaan sekä puistossa että verkossa. Ainakaan tässä tapauksessa mitään tietoa ei ole saatavilla mistään, vartavasten leikkipuistotiedotusta varten perustetulla Instagram-tililläkin viimeisin päivitys on tehty kahdeksan kuukautta sitten. Palautetta puiston tilanteesta on annettu varsin runsaasti kaupungin palautepalveluun, mutta niistä ei vaikuta olevan mitään hyötyä ja tilannetta korkeintaan vähän voivotellaan.

Lapsille lähileikkipuisto on äärimmäisen tärkeä peruspalvelu. Jos kaupunki haluaa pitää lapsista ja lapsiperheistä kiinni, olisi näiden palveluiden ylläpito syytä pitää prioriteettilistassa korkealla. Etenkin, kun tässäkin tapauksessa korjaus- ja rahantarve on ollut tiedossa, olisi suunnitelmista syytä pitää kiinni, eikä todeta, että jotain tapahtuu ehkä ensi vuonna.

Kaupungin leikkipuisto-ohjelma lupailee paljon, mutta nähtävästi yli vuoden ajaksi vaillinaiseksi jäävä leikkipuisto kuvaa hyvin todellisuutta. Jo budjetoituihin kohteisiin ei yhtäkkiä liikenekään rahaa, eikä lasten ja lapsiperheiden tarpeita osata huomioida riittävästi. Keskitettyä ohjelmaa kyllä on, mutta keskusta-alueella tarjottavat palvelut eivät ole riittävä ratkaisu. Toivoisinkin vielä, että kaupunki reagoisi tilanteeseen, jotta voidaan taata mahdollisuudet kaikille kaupungin lapsille päästä leikkimään lähileikkipuistossa.

Salla Koskinen