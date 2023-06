Vihreä siirtymä on jo todellisuutta, oli tuleva hallitus siitä mitä mieltä tahansa. Samoin Turun hiilineutraaliustavoite etenee tällä hetkellä vahvasti Turun omistamien ja yksityisten yhtiöiden vetämänä. Myös turkulaiset ovat ottaneet tavoitteet omikseen.

Vihreää siirtymää ei enää pelätä. Jos jotain pelätään, niin sitä, että me emme pääse osalliseksi siitä nyt jo toteutuneesta arvosta, jota vihreä siirtymä meille tuo.

Yritykset ovat vihreän siirtymän arvon jo huomanneet. Moni yritys on Suomessa ja maailmalla ottanut siirtymässä mukana olemisen strategiseksi tavoitteekseen. Maailmalla ollaan jo aikaa sitten päästy siitä keskustelusta, jossa vihreä siirtymä nähtäisiin uhkana siihen, että suurin uhka on olla siirtymää tekemättä. Nyt on huomattu Suomessakin, että siirtymä on todellisuutta, mahdollisuus ja välttämättömyys.

Esimerkiksi tuulivoimalla tuotettiin Suomessa alkuvuonna 21,5 prosenttia koko Suomen käyttämästä sähköstä ja investoinnit tuulivoimaan sen kuin jatkuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen on tulossa valtavia määriä päästötöntä sähköntuotantoa ja nyt pitäisi keskustella siitä, miten tämä mahdollisuus kokonaistaloudellisesti parhaiten toteutetaan ja kanavoidaan tulevaisuuden teollisuuden investointeihin alueellemme.

Toimittaja Pekka Hakanen kirjoitti terävän analyysin TS:n taloussivuilla 25.5. otsikolla ”Teollisuuden tulevaisuudesta päätetään nyt – vihreä siirtymä voi tuoda Suomelle Nokiaa suuremman jättipotin”. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomeen on suunnitteilla vähäpäästöisiä investointeja jo yli 85 miljardin euron arvosta. Pääomasijoittajat näkevät Suomen ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittyä vihreän siirtymän Eldoradoksi, toteaa Hakanen.

Nyt on siis oikea hetki sijoittaa Suomessa, jos haluaa olla mukana siirtymän hyödyissä. Tätä mahdollisuutta meidän pitäisi nyt käyttää myös itse, eikä katsoa sivusta, kun muut sijoittavat vihreän siirtymän Eldoradoon.

Esimerkiksi Turku Energialla olisi halua olla vahvasti aktiivinen tuulivoimainvestoinneissa, mutta siihen tarvitaan Turun kaupungin siunaus. Nyt moni on huolissaan Turun velanotosta. Kaupunkikonsernin velkaa ei voida kuitenkaan tarkastella yhtenä samanarvoisena massana, sillä on suuri ero, velkaannutaanko käyttömenoja maksaessa vai investoidessa tulevaisuuteen.

Jos lainakorkojen oletaan olevan 4 prosenttia mutta tuotto-odotusten hankkeelle jopa 10 prosenttia, niin investointi tuulivoimaan alkaa tuottamaan heti valmistuttuaan. Onko viisasta jättää tuottavat investointikohteet ulkomaisten pääomasijoittajien tehtäväksi, jos rahan saaminen markkinoilta ei ole meille ongelma? Turun kaupungin korkotaso on selvästi matalampi kuin markkinakorkojen, sillä luottoluokituksemme on erittäin hyvä. Rahan saatavuudessa ja hinnassa olemme vahvoilla vihreän siirtymän investoinneissa.

Lapsenlapsemme kiittävät meitä viisaasta taloudellisesta satsauksesta, jos ymmärrämme nyt olla aktiivisia vihreän siirtymän investoinneissa Suomessa emmekä vain katsele sivusta, kun ulkomainen pääoma sen tekee.

Turun vihreät kaupunginvaltuutetut

Janina Andersson

entinen Suomen Teollisuussijoituksen sijoitusneuvoston ja Suomen Pankin pankkivaltuuston jäsen

Konsta Weber

kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen, ekonomi