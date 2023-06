Rakentamisessa piisaa haasteita Turussa

Turussa rakennetaan kiitettävän runsaasti. Välillä tuntuu, että meneillään olevia kohteita tai suunnitelmia on liikaakin. Monista kohteista ja muutenkin rakentamisesta voidaan olla montaa mieltä, puolesta tai vastaan. Ohessa pienen työmiehen hajatelmia asiasta.

Uuden Musiikkitalon rakentaminen on alkamassa Aurajokirantaan. Toivottavasti se ei valu jokeen savipatjan myötä. Paikkaa perusteltiin viereisen Turun kaupunginteatterin synergiaetujen vuoksi. Tuleva Musiikkitalo pilaa Itsenäisyydenaukion. Parempi paikka olisi ollut Hämähäkkitontti, kaupunginteatterin vieressä sekin on.

Turkuun on suunnitteilla tai ainakin haaveissa uusi matkakeskus jäähalleineen ja hotelleineen. Vaikka kyseessä on siis vasta suunnitteluvaihe, Turun kaupunki on päättänyt sijoittaa hankkeeseen veronmaksajien rahoja jo tässä vaiheessa 40 miljoonaa euroa.

Logomon sillan rakentamisen vaiheista ja hintakehityksestä ei sen enempää, mutta nyt näyttää siltä, että se olisi rakennettu tuleviin suunnitelmiin nähden väärään paikkaan. Itse matkakeskus kaikkine oheisrakentamisineen voisi olla tulevaisuudessa Turulle vetovoimatekijä. Toivottavasti nyt saadaan sentään jonkin sortin asema vessoineen rakentamisen ajaksi.

Nostokurkia on pystyssä ympäri kaupunkia.

Turku kaavoittaa ansiokkaasti kerrostaloalueita. Nostokurkia on pystyssä ympäri kaupunkia.

Uudistuneen kauppatorin kansi näyttää hyvältä. Varsinaisia kauppiaita näyttää kuitenkin olevan vähemmän kuin ennen. Itse parkkihallin käyttöasteesta en tiedä. Mutta kuitenkin Turun politiikan päätöksillä tehdään keskustaan tuleminen ja parkkihalliin ajaminen omalla autolla koko ajan vaikeammaksi.

Olen itsekin autoton polkupyöräilijä, mutta en ymmärrä jatkuvasti lisääntyvien ja toimimattomien, jopa vaarallisten, pyöräväylien lisäämistä keskustaan.

Ratikasta sanon sen verran, että se on kerran hävitetty ja tulee aivan liian kalliiksi sekä palvelee vain Varissuota. Tunnin juna maksaa yli miljardin ja ovatko ihmiset niin kiireisiä, että puolella tunnilla nopeutuva junamatka pääkaupunkiin on sen väärtti?

Matti ”Viki” Vikström on turkulainen pieni työmies evp.