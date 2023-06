Turun Sanomat uutisoi (31.5. "Köyhyys, asunnottomuus ja päihteet voivat altistaa seksityölle") STM:n tilaamasta selvityksestä, jossa sote-alan ammattilaisia haastattelemalla kartoitettiin vastikkeellisen seksin käyttöä selviytymiskeinona.

Selvitys on hyvä ja ajankohtainen katsaus. Se kuvaa haasteita, joita sote-alan ammattilaisilla on heidän yrittäessään löytää keinoja ilmiöön liittyvien haasteiden selättämiseen. Miten ennaltaehkäistä ja ratkaista tilanteita, joissa ihmiset päätyvät/joutuvat turvautumaan vastikkeelliseen seksiin selviytyäkseen arjen perustarpeista kuten nukkuminen ja syöminen?

Kuten selvityksessäkin korostetaan, seksityöstä puhuminen tässä yhteydessä on harhaanjohtavaa. Selvitys koskee vastikkeellista seksiä selviytymiskeinona, ei seksityötä.

Vastikkeellista seksiä käytetään vaihdon välineenä esimerkiksi yösijaa, ruokaa tai päihteitä hankittaessa. Seksityö on lähtökohdiltaan toimintaa, jossa aikuinen henkilö myy seksuaalipalveluja, joiden sisällöstä ja hinnasta hän päättää itse.

Käsitteiden käytöllä on väliä, sillä mitä tarkempi kuva meillä on siitä, minkälaisesta toiminnasta on kyse ja mitä avun tai suojelun tarpeita ihmisillä on, sitä paremmin meillä on mahdollisuus löytää ongelmiin aidosti vaikuttavia ratkaisuja.

Jaana Kauppinen

toiminnanjohtaja, Helsinki

Minna Koivumäki

yksikön vastaava, Turku

Pro-tukipiste ry