Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla on todellakin lopetettava, kuten viisaasti vaati entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanenkin. Suomen päättäjillä on oltava ymmärrys siitä, että asioille tarjoutuu oikeat hetkensä, ja silloin on toimittava. Nyt on Ahvenanmaan konsulaatin yli 80-vuotinen tarina tullut luontevasti loppuunsa Nato-Suomessa.

Konsulaatti kiinni