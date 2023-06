Oma nuoreni on viimeiset kaksi vuotta oireillut mielialan sekä koulunkäyntiin liittyvien pulmien kanssa. Ongelmat ovat olleet ilmeisesti ”isossa kuvassa” lieviä ja nuori on jaksanut sinnitellä, vaikkakin uupumus on ollut kova. Apua opiskeluun olisi pitänyt saada ja mielialakin on ollut koko ajan laskeva.

Olen pyytänyt tukea ja apua eri paikoista perustasolla. Moneen paikkaan voikin soittaa ja saakin ystävällistä palvelua. Ikävää on kuitenkin se, että siihen se sitten jääkin. Tehdään arvioita, pistetään jonoon, kehotetaan soittamaan toiseen paikkaan ja sieltä taas toiseen eikä tieto tunnu eri palveluiden välillä kulkevan. Palvelut ovat pirstaleisia ja tuntuu, ettei kokonaisvastuuta ota kukaan.

Kyse ei ole siitä, että työntekijät eivät haluaisi auttaa vaan siitä, että oikein kohdennettuja resursseja ei ole. Lisäksi kokonaisvastuunkantaja puuttuu. Ennen kuin päädytään erikoissairaanhoitoon.

Nuoreni kärvisteli, pinnisteli ja yritti. Ihan oikeasti yritti, vaikkei se muille niin näyttäytynytkään. Apu ja tuki olivat riittämättömät ja jonottaminen sinne sekä tänne liian pitkää. Nuori vetäytyi kuoreensa ja uupui. Koulukaverit jäivät, koulutulokset laskivat, koulunkäynti jäi, enkä ihmettele. Kuvaan astui vielä koulukiusaaminen.

Kavereiden katoaminen, jatkuva negatiivinen palaute olemattomista suorituksista, yksinäisyys, vaatimukset sekä pari raskasta koulupalaveria katkaisivat nuoreni jaksamisen rajan, onneksi. Ikävä sanoa, että onneksi, mutta meille se oli lopulta käännekohta parempaan. Niin se ei kuitenkaan saisi mennä.

Tarvittiin totaalinen romahdus ja ambulanssilla yöpäivystykseen matkaaminen, josta lähti liikkeelle apu, joka muutamassa viikossa pelasti nuoren ja koko meidän perheen. Heti päivystyksen arvion jälkeen osastolle siirryttäessä lapseni totesi ”olipa äiti ihanaa, kun mua vihdoin kuunneltiin”.

Itkin koko yön, kun katselin vihdoin rauhallisen oloista lastani. Ei ole mitään niin syvältä repivää, kuin katsoa oman lapsen taistelevan tuulimyllyjä vastaan ja lopulta uupuvan. Itkin koko yön surusta, vihasta ja lopulta helpotuksesta. Nyt oltiin paikassa, jossa ensimmäistä kertaa tuntui molemmista turvalliselta sekä kuulluksi tulleelta.

Nuorisopsykiatrian osastolta apu lähti liikkeelle heti. Missään ei viivytelty. Koottiin heti tarvittavat hoitokokoukset sekä lähdettiin selvittämään, miten päästä eteenpäin ja mitä siihen vaaditaan.

Lapsi pääsi sairaalakouluun. Jo sairaalakoulujakson alussa nuoreni, joka oli vaarassa jäädä luokalle, totesi, miten hienoa on osata ja kyetä sittenkin. Iloisena sai suorituksia määräajoissa valmiiksi. Oppimisen ilo palasi edes hitusen. Lapsi alkoi hymyillä ja muuttui nopeasti iloiseksi omaksi itsekseen.

Sairaalakoulun apu oli aivan huippua ja korvaamatonta. Emme voisi kiitollisempia olla! Lapseni suoritti vuosiluokkansa oikean avun turvin ja nyt hymyillen astelee kesälaitumille.

Ensi syksy alkaa tarvittavin tukitoimin seuraavalla vuosiluokalla.

Paljon on vielä tehtävää ja ystäviäkin toivomme löytyvän, kun jaksaminen kasvaa. Tällä hetkellä nuoreni suunnittelee tulevaa ja on iloinen. Se on maailman hienoin tunne. Siitä on kiittäminen meidän nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoa.

Nyt näyttää, että minun nuorelleni kävi hyvin. Samaan aikaan kun olen onnellinen oman nuoreni puolesta, minua surettavat ne kaikki lapset ja nuoret, jotka eivät saa apua ajoissa.

On ehdottoman tärkeää, että panostamme perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Niitähän ei oikeastaan ole olemassa, vaan niitä hoidetaan pirstaleisesti siellä ja täällä, kokonaisvastuun puuttuessa.

Varhalle olisi luotava lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdetyön vastuualue/vastuunottaja. Tällä me myös suojaisimme vielä toimivaa erikoissairaanhoitoamme. On toimia ja asioita, jotka tulee tehdä perustasolla eikä vyöryttää erikoissairaanhoidon tehtäväksi.

Terveydenhuollon lisäksi meidän on pelastettava koulut. Kouluilla pitää olla resurssia tarjota oppilailleen heidän tarvitsemansa tuki ja apu. Opettajien on voitava keskittyä opettamiseen ja kouluterveydenhuolto tulee kasvattaa tarvitsemalleen tasolle. Kouluihin tarvitaan kipeästi lisää aikuisia sekä pienryhmiä.

Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa menettää yhtäkään lasta ja nuorta, ei yksilön eikä koko yhteiskunnan vuoksi.

Avun saaneen nuoren äiti