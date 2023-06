On ollut harmillista huomata, miten Turun toriparkin valmistumisen myötä liikuntavammaisen asioiminen omalla autolla keskustassa on vaikeutunut.

Oman auton käyttö on liikuntavammaisille oleellisen tärkeää kaikessa kodin ulkopuolella tapahtuvassa liikkumisessa. On myös tärkeää, että auton voi pysäköidä asiointipaikan läheisyyteen, oli se sitten kauppa, kampaamo, kirjasto, kuntosali tai kirkko. Auto on vammaisille henkilöille sama kuin jalat.

Kadunvarsipysäköintipaikkoja on poistettu ja ohjattu maan alle toriparkkiin. Lisäksi kaupunki on poistanut 9 autopaikkaa ja varannut kyseiset paikat sähköpotkulaudoille. Samalla on poistunut liikuntavammaisille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja ja mahdollisuus pysäköidä auto liikuntaesteisen pysäköintitunnuksella tavalliselle kadunvarsipaikalle.

Paikkoja pysäköimiseen maan päällä keskustassa on vapaana yleensä niin vähän, että on hyvin epävarmaa, pystyykö autonsa pysäköimään ydinkeskustassa maan päälle asiointinsa ajaksi ollenkaan. Nykyään pysäköintipaikkaa ei ole enää löytynyt kohtuullisen matkan päästä asiointipaikasta, niinpä joutuu ajamaan autonsa takaisin kotiin ja tilaamaan taksin päästäkseen keskustaan asioimaan.

Turun kauppatorin torihankkeen päätarkoitus on ollut ohjata pysäköinti – myös invapysäköinti – maan alle. Kaikille liikuntaesteisille maan alla oleva pysäköinti ei tuo mahdollisuutta päästä helpointa tai se ei edes mahdollista reittiä asiointipaikkaan. Vammaisten henkilöiden mahdollisuudet yhdenvertaiseen liikkumiseen eivät näin ollen Turun keskustassa toteudu.

Keskustaan ollaan sijoittamassa satoja pyörätelineitä (281) tämän vuoden aikana, pyörätelineiden paikkoja on havainnollistettu kartalla (ks. esimerkiksi TS 13.1.). Paikat sijaitsevat osittain aiemmilla pysäköintipaikoilla. Sijoittelua on kaupungin mukaan pyritty tekemään kaupunkilaisten esittämien toiveiden mukaisesti.

Ei ole kuitenkaan oikein asettaa eri käyttäjäryhmiä ja tarpeita vastakkain. Kaupungilta toivoisi samanlaista karttaa invapaikoista keskustan alueelta. Tämä avaisi ongelman syvyyttä.

Pysäköintipaikkojen sujuva löytyminen on erittäin tärkeää esteettömyyden toteutumiselle Turun keskustassa. Invapaikkoja on lisättävä. Sijoittamisessa on kuunneltava käyttäjiä, sillä vammaton ei osaa arvioida, mikä matka on liikuntavammaiselle lyhyt ja montako kadun ylitystä on kohtuullista ja turvallista.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus edellyttää, että kaikissa vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa vammaiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt otetaan mukaan vammaisia henkilöitä koskevien asioiden suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon (art. 4.3).

Ihmetystä herättää, eikö Turun vammaisia henkilöitä ja vammaisjärjestöjä ole osallistettu päätöksentekoon invapaikkojen ohjaamisessa, paikkojen poistamisessa tai niiden siirtämisessä paikkoihin, missä ne eivät hyödytä liikuntavammaisten henkilöiden asiointia. Tämä estää kaupunkilaisten yhdenvertaista osallisuutta.

Pirjo Lukkarinen

HUK, lastentarhanopettaja/eläk.

Polioinvalidit ry/Varsinais-Suomen osaston jäsen, Invalidiliitto ry/Turun Seudun Invalidit ry:n jäsen