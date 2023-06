Uutisotsikoissa ovat viime kuukausina olleet sosiaali- ja opetusalan henkilöstön uupumistarinat. Pitkään kunta-alalla työskennelleenä olen jo vuosia ihmetellyt, miksi johtamisosaamista ei kehitetä organisaatioissa, joissa usein ihminen on työn tuottaja. Yksityisellä puolella on jo herätty siihen, että hyvinvoiva henkilöstö on kultaakin kalliimpaa ja samalla myös tuottavampaa, sitoutuneempaa ja innovoivampaa.

Ei ole mikään salaisuus, että hyvinvointialueiden hoitajapulan yksi merkittävä syy on huono henkilöstöjohtaminen. Autoritäärinen, vanhanaikainen ja käskyttävä. HUS:n surullisen kuuluisa ”Banaanigate” on vallattoman hyvä esimerkki julkisorganisaation johtamisosaamisen keskitasosta, jota monessa kunnallisessa organisaatiossa edelleenkin eletään todeksi.

Sama pätee myös moneen esimerkiksi ammatilliseen oppilaitokseen, jossa perinteikkäässä rehtorin roolissa työskentelevällä henkilöllä ei välttämättä ole mitään nykyajan henkilöstöjohtamisen taitoja.

Nämä hallintohimmelit hallitsevat moitteettomasti kunta-alan säädökset, lait ja muut kiemurat, mutta valitettavasti nykyaikaisen ihmisläheisen johtamiskulttuurin rakentamisesta heillä harvemmin on mitään käsitystä. Samaan aikaan julkisesti ihmetellään, miksi henkilöstöä ei saada palkattua ja jäljelle jäävät uupuvat tai lähtevät pois.

Täytyy kuitenkin ymmärtää, että kunta-alan toiminnalle löytyy muutamia yhdistäviä tekijöitä, alasta riippumatta. Ydintoimintaa usein ohjaavat laki ja säädökset, jolloin työn tekemistä luonnostaan valvotaan. Tämä on ominaisuus, joka on hyväksyttävä jo pelkästään siksi, että toiminnan ylläpitämiseksi käytetään verorahoja. Lisäksi on ymmärrettävä, että lakiin ja asetuksiin perustuvaa työtä on valvottava, jotta meidän kansalaisten etu toteutuu.

Toinen yhdistävä tekijä ovat niukat resurssit, eli kunta-alalle tyypillinen rahoituksen vaihtelevuus vaalituloksien jälkeen. Jokainen poliitikko haluaa jättää kädenjälkensä lisäämällä, uudistamalla, vähentämällä tai korottamalla jotakin osa-aluetta.

Koulutusta on viime vuosina haluttu uudistaa järjetöntä vauhtia, jonka vuoksi nyt ihmetellään, miten tähän lähes käsiin räjähtävään tilanteeseen on päädytty. Muuttuva rahoitus ja painopistealueiden muutokset heijastuvat väistämättä kunta-alan työskentelyyn, joka näyttäytyy arjessa leikattuina rahoituksina ja sitä kautta vähentyneinä työresursseina. Supistetaan työtunteja tai vähennetään henkilöstöä. Kiire ja riittämättömyyden tunne ovat läsnä työntekijän arjessa.

Kun tähän soppaan lisätään kunta-alalle hyvin tyypillinen konservatiivinen johtaminen, on selvää, että jossakin vaiheessa henkilöstö alkaa voimaan huonosti ja lähtee kävelemään.

Korona muutti niin globaalisti kuin kansallisesti ihmisten arkea ja myöhemmin myös arvomaailmaa. Nyt nämä arvomaailmojen muutokset alkavat näkymään meidän kaikkien arjessa, kun esimerkiksi hoitajat ja opettajat uupuvat.

Yksityisellä puolella tähän muutokseen on jo havahduttu, mutta kuntapuolella konkretia näkyy enemmän vielä juhlapuheissa ja sekundäärisissä muutoksissa.

Olen useampaan otteeseen ollut todistamassa tilanteita, joissa organisaation ylin johto ei edes ymmärrä tilanteeseen johtaneita juurisyitä. Tutkimuksia ja selontekoja teetetään ongelmaan nähden joko vääristä aiheista tai tutkimustuloksia tulkitaan virheellisesti.

Tämä norsunluutornissaan elävien hallintohimmelien joukko pitäisi jalkauttaa viikoksi suoritustason työhön, jolloin arjen ymmärtäminen ja oleellisten asioiden erottaminen antaisi ymmärrystä myös inhimilliseen päätöksentekoon.

Hoitaja tai opettaja tuskin tulee motivoituneemmaksi työnantajan tarjoamasta banaanista, mutta hänen työhyvinvointiaan voidaan huomattavasti lisätä inhimillisillä kohtaamisilla, arvostuksella, joka näkyy arjessa ja aidosti läsnä olevalla kuuntelulla. Ja tähän tarvitaan ihmisten johtamisosaamista, sillä käskyttäminen on huomattavasti paljon helpompaa.

