Eläintutkijat saavat jatkuvasti vahvistusta sille, että ihmisen lisäksi muun lajiset eläimet ovat tietoisia, tuntevia ja mielellisiä olentoja. Tämä uusi ymmärrys tekee kiistanalaiseksi näkemykset, joiden mukaan kysymykset oikeudenmukaisuudesta koskisivat vain ihmisiä.

Tämä uusi tieto pakottaa ihmiskuntaa muuttamaan oikeastaan kaiken toimintansa ruoantuotannosta rakentamiseen, koulutuksesta oikeustieteeseen ja historiantutkimuksesta politiikkaan.

Eläintuotanto on ilmastonmuutoksen ja lajikadon pääsyyllisiä ja uhkaa vesi- ja ruokaturvaamme. Suhteemme muuhun luontoon, varsinkin eläinkuntaan, on kestämätön ja uhkaa jo sivilisaation tulevaisuutta. Emme voi siis ekologisistakaan syistä enää jatkaa ihmiskeskeisen maailmankuvan varassa eteenpäin. Aikaa kurssinmuutokselle on enää vähän jäljellä.

Avainasemassa uuden tiedon eteenpäin siirtämisessä ovat toimittajat, joiden pitää ymmärtää oman toimintansa vastuu. Toivon, etten enää joutuisi lukemaan artikkeleita, joissa eläin typistyy yksinomaan esineeksi, kulinaristisen nautinnon lähteeksi, ihmisen voittokulun tiellä olevaksi esteeksi tai taloudellisen voitontavoittelun resurssiksi. Toimittajien on omaksuttava myös eläinyksilön oma näkökulma.

Tom Pesch

Parainen