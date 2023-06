Tällä hetkellä hallitusneuvotteluissa käydään neuvottelua myös rautateiden henkilöliikenteen kilpailutukseen liittyvistä kysymyksistä. Iso kysymys on, miten rautateiden henkilöliikenteen kilpailu tulevaisuudessa aiotaan järjestää.

Suomessa rautatieliikenteen kilpailu on ollut avointa tavaraliikenteessä vuodesta 2007 ja henkilöliikenteessä vuodesta 2021, niin sanotulla open acces -mallilla. Tavaraliikenteeseen on tullut jo VR:n lisäksi kaksi muuta operaattoria, jotka kasvattavat jalansijaa rautatiekuljetuksissa koko ajan.

Rautatieoperointi on alana sellainen, että tuleminen siihen ottaa aikaa ja vaatii pidempiaikaista suunnitelmaa kilpailla ja kehittää palveluita. Maailmanlaatuinen pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut sen, ettei henkilöliikenteeseen ole vielä tullut uusia operaattoreita. Myös verrokkimaissa uusien operaattoreiden tulo on ottanut aikaa useita vuosia. Pikavoittoja tai kermankuorintaa ei voida Suomeen sallia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV ottaa raportissaan kantaa rautateiden henkilöliikenteen järjestämiseen Suomessa. Raportin mukaisesti Suomen erityispiirteet huomioiden on henkilöliikenteen kilpailu järkevintä järjestää niin, että julkisvaroin tuotettuun liikenteeseen liittyvä rautatiekalusto siirretään kalustoyhtiöön. Sen sijaan markkinaehtoiseen liikenteeseen liittyvä kalusto pitää säilyttää rautatieoperaattoreiden omalla vastuulla ja kustannuksella.

Myöskään julkisvaroin tuotetun liikenteen kilpailutukseen ei pidä sotkea liikennettä, johon voi syntyä markkinaehtoista liikennettä. Tämä synnyttäisi ainoastaan alueellisia monopoleja, jotka eivät edesauta aidon kilpailun syntymistä Suomen henkilöliikenteeseen.

Omistajaohjaus lausuu omassa lausunnossaan, että "Open access on markkinalähtöisin kilpailumuoto, ja malli luo parhaat edellytykset innovaatioiden syntymiselle. Koska operaattorit tuntevat toimialan ja toimivat lähellä asiakkaita, niillä on paras kyky kehittää palveluita asiakaslähtöisesti ja määrittää palvelutaso ja tarjonta".

Missään EU-maassa ei ole käytössä vastaavaa laajaa kalustoyhtiötä, jota tietyt tahot tällä hetkellä Suomeen ajavat. VR yrityksenä on tehnyt ja tekee miljardi-investointeja henkilöliikenteen kaluston uusimiseksi ja jos kaikki tämä kalusto siirretään kalustoyhtiöön, tulee tästä Suomen kansalle isot kustannukset.

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun järjestäminen pitää hoitaa vastuullisesti siten, että mahdollistetaan aidon kilpailun syntyminen rautatieliikenteeseen ja tulevien operaattoreiden sitoutuminen Suomen liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tästä ei saa aiheutua kustannuksia Suomen kansalle.

Rautatiet ovat liikennemuotona tulevaisuuden osalta kasvava ja kehittyvä. Se tukee myös hyvin Suomen ilmastotavoitteita olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Rautatieliikenteen kehittyminen vaatii myös panostamista rataverkkoon, jossa tällä hetkellä on yli miljardin korjausvelka. Häiriöt rautatieliikenteessä johtuvat nykyisin isolta osin ratainfran häiriöistä. Myös rataverkon pullonkauloja pitää pystyä korjaamaan niin, että voidaan mahdollistaa sujuva rautatieliikenne.

Muutoksissa pitää myös ottaa huomioon rautateillä työskentelevä henkilöstö ja kuunnella, mitä heillä on sanottavaa. Viime vuodet ovat olleet tiukkoja myös rautateiden henkilöstölle ja asettaneet jaksamisen koetukselle.

Rautatieliikenne on Suomessa hyvin turvallista, mutta se ei ole itsestään selvää. Työntekijöiden jaksamiseen ja koulutukseen pitää myös tulevaisuudessa kiinnittää paljon huomioita, että rautatieliikenteen turvallisuus säilyy.

Markku Lehtinen

puheenjohtaja

Rautatiealan Unioni RAU ry