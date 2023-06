Tämänkertainen hallituksen muodostamisen prosessi – tai osin näytelmä – Säätytalolla nostaa esille demokratian toimintaan liittyviä peruskysymyksiä.

On hyvä alleviivata ensin eräitä muutoksia vaalien jälkeisessä kuviossa. 2000-luvulla hallitusohjelmat ovat pidentyneet ja niiden kirjaukset ovat tihentyneet. Yleisluonteisten tavoitteiden rinnalle on tullut tarkkoja ja yksityiskohtiin meneviä kirjauksia mitä moninaisemmista asioista.

Ensi silmäyksellä voisi ajatella, että hyvä näin. Poliittinen ohjaus toimii ja kansan vaaleissa ilmaisema tahto toteutuu, kuten demokratiassa pitääkin käydä. Asia ei ole kuitenkaan näin yksiviivainen.

Meillä on liian monia esimerkkejä tapauksista, joissa hallitusohjelmasta on tullut eräänlainen pakkopaita, jossa määriteltyjä muutoksia on ajettu eteenpäin vastaväitteistä ja jopa tosiasioista piittaamatta. Jos ideologia näin ohittaa demokratiaan kuuluvan moniäänisen keskustelun vastaväitteineen, ollaan kaltevalla pinnalla. Tästä löytyy lukuisia esimerkkejä yliopistolaista taksilakiin.

Eikä yksikään hallitus voi ohittaa tätä kritiikkiä, joka on osuvasti tiivistetty seuraavaan väitteeseen: hallitusohjelmista on tullut perustuslakia sitovampi dokumentti. Tähän olisi syytä suhtautua vakavasti.

Suomessakaan ei ole enää sellaista yksimielisyyttä demokratian ja oikeusvaltion arvoperustasta, johon olemme tottuneet.

Toinen muutos, jota hallitusohjelmien kirjausten pidentyminen ja tihentyminen heijastaa, on poliittisten puolueiden välisen luottamuksen rapautuminen. Yksityiskohtaisten kirjaamisten idea on myös turvata omia intressejä myöhemmiltä tulkinnoilta.

Kiinnostavaa kyllä, aivan samoin menettelivät yksinvaltiaat sääty-yhteiskunnan aikana ja vielä myöhemminkin. Kaikki tilanteet oli ennakoitava suuriin lakikodifikaatioihin ja lakien tulkinta kiellettiin. Tällainen asenne oli ja on tosiasioiden vastainen: lait ovat aina johonkin rajaan saakka tulkinnanvaraisia.

Jotain samaa näyttää olevan ilmassa nytkin. Vaikka emme vielä tiedä eri valmistelupapereiden yksityiskohtia, on tihkunut tietoja siitä, että tulossa oleva hallituksen ohjelma olisi ennätyksellisen pitkä ja yksityiskohtainen.

Yksityiskohtaisinkaan sääntely ei kuitenkaan poista tulkintojen mahdollisuutta ja tarvetta – varsinkin olosuhteiden muuttuessa. Vakavampi kysymys on se, mitä tilanne kertoo eri osapuolten keskinäisestä luottamuksesta ja arvoista.

Julkisuuteen nousseet kirjaukset perustuslakiin ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten periaatteisiin ovat hälyttäviä. Niiden pitäisi olla kaikille osapuolille itsestäänselvyyksiä. Tietenkin jokainen hallitus ajaa politiikkaan etujensa mukaisia muutoksia, mutta rajansa kaikella.

Onko nyt tarkoituksena puuttua demokraattisen oikeusvaltion ytimeen, kansalaisten perusoikeuksiin tavalla, joka osoittaa, että näkemys demokratian ja oikeusvaltion periaatteista ei ole enää Suomessa yksimielinen?

Valitettavasti esimerkiksi jokainen Unkarin tai Turkin ”demokratiaa” puolustava tai Putinia tukeva näkemys viittaa siihen suuntaan, että Suomessakaan ei ole enää sellaista yksimielisyyttä demokratian ja oikeusvaltion arvoperustasta, johon olemme tottuneet.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori (emeritus)