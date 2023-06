Kuinka paljon vakavia liikenneonnettomuuksia Suomessa tapahtuukaan syystä, että puhutaan ja näppäillään kännykkää tai muita laitteita ajon aikana? Tilastot eivät anna tyhjentäviä vastauksia, sillä toisinaan tietoja on vaikea saada onnettomuustutkinnassa.

Puhuminen ja laitteen räplääminen ajon aikana voi lyhentää reaktioaikaa. Se saattaa aiheuttaa nykivää liikettä sekä vaikeuksia ylläpitää tasaista ajonopeutta. Se voi myös johtaa siihen, ettei pysy omalla ajokaistalla. Liikennevalojen seuraaminen voi niin ikään vaikeutua. Lisäksi kuljettajalta saattaa jäädä jotakin olennaista huomioon ottamatta kriittisellä hetkellä.

Mikäli liikennevirran nopeus yllättäen muuttuu, voi kuljettajan keskittyminen kärsiä ja johtaa helpommin peräänajoon yms. onnettomuuteen.

Suomessa valvontaa pyritään tekemään, mutta sekin on vähäistä ja hieman hankalaa suorittaa monesta syystä. On vaikea nähdä esimerkiksi kuorma-auton kuljettajan käsittelevän kännykkää tai tablettia sen sijaan, että keskittyisi kokonaan ajoon.

Victorian osavaltiossa Australiassa on ryhdytty tuumasta toimeen. Viime maaliskuussa siellä otettiin käyttöön uudet säännöt, jotka koskevat viestintälaitteiden käyttöä liikenteessä. Sääntöjä medialaitteiden käytöstä ajon aikana on tuntuvasti kiristetty. Mielenkiintoinen muutos on se, minkä mukaan uusilla kuljettajilla on ankarammat säännökset kuin kokeneilla kuskeilla.

Uutta ovat myös alueella käyttöönotetut täysin automaattisesti toimivat kamerat, joilla paljastuu puhelimen tai muun viestimen käyttö ajon aikana. Kamerat sijaitsevat paljon korkeammalla kuin Suomessa käytössä olevat nopeusvalvontakamerat. Niillä otetaan virheen sattuessa kaksi kuvaa etuistuimella tapahtuvasta toiminnasta.

Suomen nopeusvalvontakamerat eivät sovi tähän tarkoitukseen. Ne sijaitsevat liian matalalla. Lisäksi kameran salamavalolaite ei toimi infrapunavalolla.

Pohjoismaissa pitää ajotapavirheistä aina identifioida kuljettaja. Australiassa riittää kuva auton rekisteritunnuksesta.

Sven-Olof Hassel

ylikomisario (eläkkeellä)

Liikennevahinkojen tutkijalautakunnan entinen puheenjohtaja