Raisio tavoittelee jatkuvaa väestönkasvua, joka liiallisena aiheuttaa useita haasteita kaupungille ja sen asukkaille. Raisio on jo nyt yksi Suomen tiheimmin asutuista kaupungeista ja kasvun rajoja koetellaan jatkuvasti. Kasvava väestömäärä aiheuttaa paineita kaupungin liikennejärjestelmälle, varhaiskasvatukseen ja kouluihin sekä muihin julkisiin palveluihin.

Kasvu vaatii merkittäviä investointeja ja tulee kalliiksi. Hallitsemattomana se myös heikentää asukashyvinvointia ja palvelutasoa. Siksi kaupungin päättäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupungin kasvun hallintaan.

Vaikka tarve uusille yksiköille on akuutti, varhaiskasvatuksen ja kouluverkon suunnittelu ei lähde lasten tarpeista, vaan tavoitteena on taloudellinen tehokkuus ja isot yksiköt. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoihin tulisi Raisiossa panostaa. Jokaisella perheellä tulisi olla mahdollisuus valita kotihoidon, perhepäivähoidon tai päiväkodin välillä. Raision kokoisessa kaupungissa palvelujen tulisi myös olla saavutettavissa kävellen ja pyörällä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vain viihtyisät asuinalueet, joissa luonto on lähellä, houkuttelevat lisää asukkaita. Raisio rakentaa asuntoja, joista näkee vain toisen rakennuksen seinän. Lähiluonto on vaarassa kadota asuintalojen ja teollisuusrakennusten alle. On tutkittu tosiasia, että luonnon läheisyys parantaa asumismukavuutta ja ihmisten hyvinvointia – tästä ei pitäisi tinkiä.

Kaupungin on ryhdyttävä toimiin säilyttääkseen elinvoimaisen ja kestävän ympäristön kaikille asukkailleen. Raisio tarvitsee kaupunkikehityksen kokonaissuunnitelman ja tuoreen yleiskaavan, jotka perustuvat laskelmiin kestävästä kasvusta.

Raision seudun Vihreät