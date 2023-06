Kiitos, että valtiovarainministeriön virkamiesjohto on tuonut järjen valon Tunnin juna -projektiin välillä Turku-Helsinki. Hankkeen järjettömyys on, yksinkertaisesti, hyöty ja kustannus -suhteessa. Aikahyöty on noin 20–30 minuuttia ja kustannus 2,5 miljardia! Uskomattoman järjetön projekti heti alkuunsa. Hups! Tuosta ei aikaakaan, niin kustannusarvio on nyt jo 4 miljardia.

Jos jostain käsittämättömästä syystä kuitenkin projektin annetaan käynnistyä, niin käynnistyshetkellä kustannusarvio (siis ei sitova) on 5 miljardia. Tietäen Suomen yhteiskunnallisten investointien perusperiaatteen kautta aikain: "Laitetaan investoinnin lähtöhinta päätöksen läpisaamiseksi ja projektin käynnistymisen mahdollistamiseksi niin alas, kuin mahdollista. Mitä sillä väliä, mitä rakennusprojekti loppujen lopuksi tulee maksamaan, eihän sitä enää voida perua, kun toteutus on jo käynnissä."

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämänkin projektin osalta olen aivan varma, että jos käynnistämispäätöksen peruste aikanaan on kauheat 5 miljardia, niin kun investointi on täysin valmis, rahaa on kulunut vähintäin 8 miljardia. Se on takuuvarma menettelytapa Suomessa, jolla on aina "pelattu". Viimeisimpinä näyttöinä, toki pienessä mittakaavassa, Länsimetro ja Olympiastadionin remontti.

Tämän suhteettomuuden ovat käsittäneet niin Salossa kuin Turussa selvä asukasenemmistö, mutta eivät näköjään ko. kaupunkien "valtaapitävät". Minkä ihmeen takia? Missä on rahan osalta yhteiskuntavastuu yhteiskunnan osa-alueita hoitavilla (päättävillä) ihmisillä? Sen sijaan Paimio käytti järkeä heti alkumetreistä jäämällä hankkeesta pois.

Edelleen tuo alussa mainitsemani järjetön suhteettomuus mielessä tulee muistaa, että me emme elä Kiinan, Intian tai Japanin populaatioissa. Turku-Helsinki-väli on muutaman ihmisen asuttama metsätaival, jota yhdistää jo moottoritie.

Projektin suunnitteluun palkatut henkilöt ovat keksineet ihmeellisiä pilvilinnoja saadakseen ihmisten "päät pyörälle" ajansäästö-/kustannus-valossa, kuten

1. Rata tulisi oleellisesti lisäämään radanvarsi-ihmisten junan käyttöä nykyisestä. Kuka tietää oleellisen lisäyksen ja tulisiko se olemaan "hyttysen roolissa" kustannuksiin?

2. Miten Tunnin junan rakentamisesta palautuisi 750 miljoonaa palkkaveroina ja -tuloina valtiolle? Eihän nämä rakentajat, ammatti-ihmiset tule työttömyyskortistosta vaan työelämästä, josta he ovat aiemminkin jo maksaneet valtiolle osuutensa. Mikäli rakentajaksi tulisi ulkomainen yhtiö, palkkaverot maksettaisiin tietysti ko. maahan.

3. Tunnin junan vaikutus oleellisesti Turun yritysten liiketoimintaan tuo leveän hymyn suupieleen tässä vakavassa asiassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

4. Lähes yhtä hupaisa peruste on, että "Turun tunnin junalla on 5–6 miljardin euron positiivinen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen". Mikä on nykyisen rataliikenteen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen?

5. En ymmärrä sitäkään, että ihmisiä "sumutetaan" liikenteen lisäyksellä muihin Pohjoismaihin. Suurella todennäköisyydellä junamatkustajien/tavaraliikenteen kasvulla Tukholman suuntaan ei ole mitään roolia ratahankkeen takaisinmaksajana, kun kalustokin vaatii maksajansa. Huoltovarmuustekijänäkään Turku-Tukholma-välillä, siis sen kehittämiseksi, joka sinänsä on ok, ei tarvita nykyistä 20–30 minuuttia nopeampaa raideliikennettä Helsinki-Turku-välille.

Älkäämme hurahtako samanlaiseen vastuuttomaan yhteiskuntamme varojen tuhlaamiseen, mihin muun muassa Petteri Orpo yllytti Suomen hallitusta lähes kaksi vuotta sitten, "hallituksen pitäisi kiireesti ja merkittävästi alentaa veroja, jakaa koronatukia ja ottaa lisää lainaa".

Järjellisenä yhteenvetona toivon: Valtio ja kunnat, pysäyttäkää pikimmiten Turun tunnin juna -hanke lopullisesti. Olettehan yhteiskuntavastuullisia?

Sen sijaan nykyistä ratalinjaa ja nautittavia junamatkoja voisi pätkittäin kehittää ja korjata varojen mukaan... joissa kustannusarviot myös pitäisivät paikkansa.

Timo Rapakko

junan käyttäjä

Salo