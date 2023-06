Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus astui voimaan tämän vuoden alussa. Toki sitä oli valmisteltu mittavasti jo kauan aikaa, etenkin vuoden 2022 aikana. Uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueille tuli päättävien elimien oheen myös vaikuttamistoimielimiä, muun muassa vanhusneuvostot.

Neuvostot perustuvat lakiin hyvinvointialueesta, sen pykälään 32. Laki velvoittaa ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi alueita nimeämään vanhusneuvostot ja huolehtimaan niiden toimintaedellytyksistä. Nimeäminen tapahtuu siten, että jokaisesta alueen kunnallisesta vanhusneuvostosta tulee nimetä ainakin yksi edustaja alueelliseen neuvostoon. Varsinais-Suomen vanhusneuvostoon nimettiin kaikkiaan 32 jäsentä.

Alueellisten vanhusneuvostojen rooli on erittäin tärkeä, koska se on vanhusten ääni hyvinvointialueen lakisääteisten tehtävien, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen, päätöksenteossa. Alueilla toimintasektori on siis rajatumpi kuin kuntien vanhusneuvostoissa, joissa vaikutetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi muihinkin kunnan toimialoihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomessa on harjoitettu vuosia, ellei vuosikymmeniä politiikkaa, joka on edistänyt kroonista aliresursointia ja niukkuudella pärjäämistä. Olemme vihdoin heräämässä sen vaikutuksiin ja siksi sote-asiat ovat nyt toistuvasti tapetilla.

Vanhusneuvostopäivillä on noussut toistuvasti sama teema esille: vanhusneuvostoja ei kuulla tarpeeksi.

Sote-uudistuksen tuli vastata näihin haasteisiin, mutta sekin tulee viemään aikaa ja rahaa. Suomen väestö myös ikääntyy kovaa tahtia, jolloin ikääntyneiden näkökulmaa tarvitaan palveluiden järjestämiseen erityisen paljon.

EKL:n järjestämillä Vanhusneuvostopäivillä on noussut toistuvasti sama teema esille: vanhusneuvostoja ei kuulla tarpeeksi. Toki Suomessa on toimivia kuntia, toimivia hyvinvointialueita ja näiden vanhusneuvostoja. Neuvostojen saaman tuen ja resursoinnin ei tulisi olla sattumanvaraista ja riippua siitä, minkä suuruisina kunkin kunnan ja hyvinvointialueen päättäjät ja virkahenkilöt ne myöntävät.

Alueiden suhteen tämä on erittäin ajankohtainen asia, sillä työn alkaessa luodaan raamit työn mielekkyydelle ja tehokkuudelle. Hyvinvointialueiden vanhusneuvostot ovat tärkeän työn edessä, mutta samalla myös melko tuntemattoman työmaan.

Me kaikki tiedämme, mitä sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään, mutta jokaiselta päättäjältä ja osallistujalta vaaditaan lisäksi visiota palveluiden parantamiseen.

Simo Paassilta

kunnallisneuvos, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n puheenjohtaja