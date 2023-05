Uuden hallituksen ei tarvitse enää ihmetellä Nato-optiota, se toimi aikansa ja se otettiin käyttöön. Sen sijaan joudutaan miettimään, mitä teemme jatkossa, mikä on linjamme ja millä tavoin hoidamme suhteet Natoon ja EU:hun, mutta myös mitä tekee naapurimme Venäjä.

Nato-jäsenyys muuttaa Suomen kansainvälistä asemaa, emme ole enää EU:ssa mikään kummajainen, vaan samanlainen kuin muut Nato-maat. Emme voi vedota jatkossa itäiseen suureen karhuun, joka vaanii meitä koko ajan. Nato-jäsenyys on otettava vakavasti, me olemme uusi jäsenmaa.

Perinteisesti maamme tärkeimpänä viiteryhmänä ovat olleet Pohjoismaat. Nato-jäsenyys nostaa tämän ryhmän merkitystä kaikille. Ulkoinen paine ja suorastaan pakko ovat tiivistäneet Pohjoismaiden keskinäistä yhteistyötä. Nyt moottorina on Nato ja sen taustalla Venäjän uhan huomattava kasvu.

Tanska ja Norja ovat vanhoja Nato-maita. Ruotsi odottelee vielä Turkin ja Unkarin ratifiointeja. Suomen oma jäsenyysprosessi meni sittenkin melko kivutta. Kaikki on kaupan ja kaikki on mahdollista. Tähän saamme tottua.

Pohjoismaat voivat olla merkittävä tekijä tulevaisuudessa, jos yhteistyötä onnistutaan tiivistämään tasavertaiselta pohjalta. Ruotsi ei ole enää kaiken tietävä isoveli, vaan samalla viivalla oleva perheenjäsen. Tämä on uusi tilanne täällä.

Tärkeimmässä Nato-maassa Yhdysvalloissa on kohta presidentinvaalit. On varauduttava kaikin keinoin siihen, että presidentti voi vaihtua.

Suomelle Naton politiikassa Venäjän kehitys ja toiminta ovat peruskysymyksiä.

Nato avaa mahdollisuuksia yrityksille osallistua yhteisiin projekteihin. Tämä vaatii tiukkaa otetta Naton järjestelmiin. Kannattaa olla avoimin silmin mukana kaikessa, on hyödyllistä, että pääsee toiminnan ytimiin.

Nato-linjauksiin kuuluu myös osallistuminen sen toimintaan erilaisissa esikunnissa. Natoon on saatava myös suomalaisia upseereita ja muuta henkilökuntaa. Heille on maksettava siitä sellainen korvaus, että Nato on tarpeeksi houkutteleva.

Kun arvioidaan ja suunnitellaan Suomen uusia linjauksia, on syytä tarkastella asioita riittävän pitkällä aikajänteellä, mutta myös lyhyellä välillä, tässä ja nyt.

Suomelle Naton politiikassa Venäjän kehitys ja toiminta ovat peruskysymyksiä, erityisesti millainen Venäjä on 20–30 vuoden kuluttua, mitä meillä on naapurissa odotettavissa ja mikä on sen kehitysprosessi.

Venäjä toimii, kuten aina on tottunut toimimaan ja se on erilainen kuin länsimaat. Monen sadan vuoden aikana mikään ei juuri ole muuttunut. On vaikea uskoa, että Venäjästä tulee demokratia ja oikeusvaltio. Ulkoisilla vihollisilla pelottelu on keino pitää kansaa kurissa.

Venäjä yrittää saada Suomea omille linjoilleen joko hyvällä tai pahalla. Se etsii myös mitä tahansa keinoa, mitä voi käyttää sisäpolitiikassaan Suomea vastaan. Erilaisten yhteyksien mahdolliset häirinnät voivat olla edessä.

Arviot Venäjän tulevasta kehityksestä liikkuvat täydellisestä sekasorrosta ja vallankumouksesta aina hajoamiseen. Presidentin vaihdos on aika todennäköinen, mutta sen muotoa on vaikea ennakoida.

Jos tilanne menee oikein pahaksi, on mahdollista, että Venäjältä virtaa tänne pakolaisia. Vaarana on, että pakolaiset ovat niitä tunnettuja "pieniä vihreitä miehiä". Kun Neuvostoliitto hajosi, myös silloin pelättiin pakolaisvirtoja, niitä ei kuitenkaan ilmennyt.

Uuden hallituksen on talousongelmien lisäksi otettava tosissaan sekä EU-politiikka että Nato. Suhteet Venäjään ovat lähes jäissä, kaupankäynti menee alaspäin ja uhkia on ilmassa.

Suomen turvallisuudelle on olennaista, että täällä pidetään koko ajan erilaisia sotaharjoituksia. Venäjä uskoo voimaan, eikä ryhdy kokeilemaan onneaan.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori