Suomessa on noin 60 000 syrjään jätettyä nuorta. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja sen avulla saatavien säästöjen tulee olla esillä valtion säästötoimenpiteissä ja hallitusneuvotteluissa.

Ihmiselämälle ei voida asettaa hintalappua. Syrjäytymisen hinta on kuitenkin hätkähdyttävän suuri. Kokonaiskustannukset riippuvat laskutavasta. Jos otetaan huomioon kaikki riskitekijät ja myös kuluttamatta jääneet varat, hinta on jopa 1,1 miljoonaa euroa per nuori. Yhden ikäluokan koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneistä nuorista aiheutuvat kustannukset ovat Itlan mukaan jopa 600 miljoonaa.

Syrjäytymisen taustalla on monia tekijöitä. Osalle nuorista kasautuu haasteita lapsuuden perheestä, osa kohtaa haasteita myöhemmin. Syrjäytymisen taustalla ovat usein toimeentulovaikeudet, matala koulutustaso, pitkä työttömyys ja mielenterveysongelmat. Riski kasvaa, kun haasteet koskettavat useita elämän osa-alueita. Myös korona jätti jälkeensä merkittävän yhteisöllisyys-, osaamis- ja mielenterveysvajeen.

Jo lapsena koettu köyhyys heikentää hyvinvointia. Pienituloisten perheiden lapsilla on muita lapsia suurempi riski taloudellisiin vaikeuksiin myös aikuisuudessa. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea lapsena saaneet joutuvat useammin turvautumaan toimeentulotukeen myös itse. Kaikkein suurimmassa köyhyysriskissä ovat 18–24-vuotiaat.

Toimeentulovaikeudet aiheuttavat perheissä ahdistusta ja haasteita selviytyä arjesta. Perheiden sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet tukea lapsen ja nuoren kasvua, koulunkäyntiä, hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta heikentyvät. Pienituloisia perheitä tukemalla ehkäistään myös köyhyyden ylisukupolvisia vaikutuksia.

Syrjäytymistä ehkäistään myös kohdentamalla nuorten palveluihin riittävät resurssit. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tarvitaan nuoren arjen tueksi. Myös kouluissa tukea tulee olla saatavilla. Harrastamista tukemalla lisätään nuorten osallisuutta.

Palveluiden parantamisen lisäksi nuorten hyvinvointia tukevaa työtä on valtion tasolla johdettava nykyistä paremmin ja rahoitusta ohjattava pitkäjänteisemmin.

Jos yhteiskunta syrjäyttää nuoren, nuoren tulevaisuususko katkeaa ja yhteiskunnalle koituvat suuret kulut mitätöivät aiemmin tehtyjen leikkausten säästöt. Säästöjä ei kannatakaan tehdä nuorten sukupolvien kustannuksella.

Talouden sopeuttamislaskelmat eivät huomioi riittävästi lapsi- ja nuorivaikutuksia. On selvitettävä, kuinka ehdotetut toimenpiteet heikentävät perheiden toimeentuloa ja vaarantavat lasten ja nuorten hyvinvointia.

Hallitusohjelmassa on huomioitava lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaaminen, myös pienituloisissa perheissä. Erityisesti syrjäytymisen ja inhimillisen kärsimyksen ehkäisemiseksi, mutta myös siksi, ettei taloutta sopeutettaessa päädyttäisi luomaan vain lisää pidemmällä tähtäimellä kalliimpia ongelmia.

Titta Hiltunen

vaikuttamisen asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Johanna Vinberg

lapsiperheköyhyyden asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry