Jaamme tulosryhmäjohtaja Sirkku Jyrkkiön puheenvuorossaan (TS 21.5.) esiintuomat huolenaiheet Varhasta. Jyrkkiö koosti puheenvuoroon ansiokkaasti paljon asiaa – suosittelemme lukemaan sen ajatuksella.

Hyvinvointialueuudistus, tämä suuri muutos, oli tarpeen tehdä. Sen toteutus ja uuden kanssa elämään oppiminen haastavat meitä vielä pitkään.

Käytäntöjä yhtenäistettäessä olisi tarpeen saada säilytettyä sellainen, joka on toimivaa. Eri tulosalueilla on tehty valtavasti työtä laadun ja toiminnan kehittämiseksi. Kentältä tuleva viesti painottuu nyt liian paljon turhautumiseen siitä, että on otettu askeleita taaksepäin. Tämä ei tue pito- ja vetovoiman lisääntymistä ja ylläpysymistä.

On myös ymmärrettävä, että eri tulosalueilla on omat erityispiirteensä. On tärkeää, että meillä on Varsinais-Suomen hyvinvointialueella muun muassa yliopisto ja yliopistollinen sairaala. Nämä eivät ole itsestäänselvyyksiä. Tämä edellyttää Tyks sairaalapalvelut -tulosalueen kehittämistä ja toiminnan turvaamista sekä yhteistyötä niin YTA-alueen sisällä (=Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialue), kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Toisaalta hyvinvointialueuudistus velvoittaa kehittämään voimakkaasti muun muassa peruspalveluita, jotta palveluiden sujuvuus saadaan asiakkaan ja potilaan kannalta toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Varhan menestyminen edellyttää merkittävää panostusta näihin isoihin kehityskohteisiin – tarvitaan aikaa, resursseja, osaamista ja euroja.

Jyrkkiö penää sisäistä vuoropuhelua. Sitä todella tarvitaan ja tarvitaan myös tiedonkulun kehittämistä sekä tehostamista. Ymmärrämme täysin, että työtä on ollut ja on paljon. Silti vuoropuheluun ja tiedonkulkuun liittyvät ongelmakohdat ovat täysin välttämättömiä korjata, jotta luottamus pystyy rakentumaan organisaation sisällä.

Johtamisen osalta näyttää valitettavasti tällä hetkellä siltä, että kaikkea tietotaitoa ja osaamista ei ole hyötykäytössä eri esihenkilötasoilla. Eri johtotasojen roolit, vastuut, toiminta- ja päätöksentekomahdollisuudet sekä tehtävät vaikuttavat osin jäsentymättömiltä. Toisaalta lähiesihenkilöille tuntuu ohjautuvan kohtuuton työtaakka. Myös vahventuvia raja-aitoja on nähtävissä tulosalueiden välillä. Nämä eivät tue ajatusta integraatiosta tai luovasta, muuntojoustavasta toiminnasta.

Tietojohtaminen mahdollistaa paljon, mutta jää vaillinaiseksi, jos kokonaisuutta tai tulosalueiden erityispiirteitä ei huomioida riittävästi. Lukujen, suoritteiden ja täyttöasteiden ohella on nähtävä, kenelle palvelu toteutetaan ja tunnistettava sekä tunnustettava huippuosaajat palvelua tuottamassa. Tämä edellyttää osallistamista ja juuri sitä vuoropuhelua.

Lahden työmarkkinaseminaarissa lanseerattiin 16.5. Tärkein sijoitus -yhteiskampanja julkisen työn merkityksen puolesta. Julkisten alojen ammattilaisten ja toimivien työyhteisöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Väestörakenteen muuttuessa yhteiskunnassa tarvitaan uutta osaamista, laajaa osallistumista, aitoa huolenpitoa ja syrjäytymisen ehkäisyä. Työelämää on kehitettävä houkuttelevammaksi hyvässä yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa. Julkisten palveluiden turvaamiseksi krooninen osaajapula on välttämätöntä ratkaista.

"Teollinen tehokkuusajattelu ei suoraan toimi sotessa", kirjoitti Hermanni Hyytiälä Lääkärilehden keskustelupalstalla 23.5.: "Sote-palvelujärjestelmän ekonomia ja vaikuttavuus syntyvät, kun optimoidaan ihmisten tarpeiden ja järjestelmän tarjonnan oikea-aikaista kohtaamista rahoituksen, ohjauksen, palveluiden ja arjen työn tasolla. Tämä on vuorovaikutuskyvykkyyttä, ei tuotantokyvykkyyttä."

Yhteistoiminta ja luottamuksen rakentaminen edellyttävät aktiivista vuorovaikutusta.

Meillä on kaikki mahdollisuudet saada aikaan toimiva Varha. Me henkilöstön edustajina haluamme osaltamme edistää sitä kaikin tavoin.

Ainut keino edetä on tehdä yhteistyötä. Tämä edellyttää hoitotyön johtajien, kaikkien esihenkilötasojen sekä henkilöstön edustajien mukaan ottamista keskusteluun ja kehittämiseen täysimittaisesti. Henkilöstöedustajina haluamme myös tulla kuulluiksi.

Varhan päätoimiset Tehy ry:n pääluottamusmiehet:

Hannamari Heikkinen, Pia Jormakka, Leena Kaatikko, Marja Lampainen, Catarina Lindberg, Riku-Pekka Luoto, Arja Nurmi, Reetta Tanila-Järvinen, Lennu Yläneva