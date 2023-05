Keitä varten kansalais- ja työväenopistot ovat tulevaisuudessa? Kuinka moni kykenee maksamaan kurssistaan 2,5 kertaa enemmän? Valtiovarainministeriön selvityksessä esitetään kansalais- ja työväenopistojen rahoitukseen jopa 50 prosentin leikkausta.

Valtiovarainministeriön jyrkän leikkausesityksen perusteena on muun muassa, että opistojen opiskelijat ovat pääsääntöisesti korkeasti koulutettuja ja toimihenkilöasemassa työskenteleviä, jotka pystyvät itse maksamaan täysimääräisesti opintojensa ja harrastustensa kustannukset.

Jos kansalais- ja työväenopistot joutuvat korottamaan merkittävästi kurssimaksuja, moni opiskelija jää varmuudella pois. Ehkäpä juuri ne, jotka kipeimmin kaipaisivat toimintaamme ja sen tuomaa hyvinvointia. Pitkällä aikavälillä tämä vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihimme, kun opintotarjonta kutistuu.

Tyrmistyneinä me Ilo Oppia -yhteistyöverkoston 10 kansalais- ja työväenopiston rehtoria olemme tutustuneet valtiovarainministeriön leikkauslistaan. Yhteensä opistoissamme oli lähes 50 000 opiskelijaa vuonna 2022. Heidän joukossaan on toki hyvin koulutettuja, mutta kursseillamme on myös erittäin paljon pienipalkkaisia, eläkeläisiä, työttömiä, opiskelijoita ja maahanmuuttajia. Lisäksi korkea koulutus ei automaattisesti takaa hyvää palkkaa.

Valtiovarainministeriön ajattelutapa asettaisi opiskelijamme eriarvoiseen asemaan. Siksi me Ilo Oppia -rehtorit toivomme, että tulevat päättäjät ymmärtävät, millainen resurssi opistomme ovat työllisyydelle, oppimiselle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tätä taustaa vasten vetoamme, ettei vapaan sivistystyön valtion rahoitusta leikata ja näin kuristeta toimintaamme.

Opistojen tehtävänä on luoda kaikille mahdollisuudet ylläpitää taitojaan ja kehittää itseään iästä, taloudesta ja kotipaikasta riippumatta. Opistot ovat myös tärkeitä kohtaamispaikkoja eri väestöryhmille.

Onko todella tarkoitus, että kansalais- ja työväenopistot ovat tulevaisuudessa vain hyväosaisille ja varakkaille?

Ilo Oppia -verkosto:

Auranlaakson kansalaisopisto, Ilkka Virta, rehtori; Auralan kansalaisopisto, Sannaleena Härkönen, rehtori; Kaarinan kansalaisopisto, Risto Jaakola, rehtori; Lieto-opisto, Heli Hukkanen, rehtori; Naantalin opisto, Erja Launiala, rehtori; Paimion opisto, Satu Lehtisalo, rehtori; Raisio-opisto, Gitte Enqvist, rehtori; Skärgårdens – Saariston kombi, Cecilia Hindersson, rektor; Turun suomenkielinen työväenopisto, Sanna Orusmaa, rehtori; Åbo svenska arbetarins-titut ”Arbis”, Sixten Westerby, rektor