Vantaa päätti 22.5. keskiyön aikoihin kaupunginvaltuuston kokouksessaan rakentaa kaupunkiin raitiotien ja aiemmin samana päivänä Turussa kaupunginhallitus lähetti raitiotien yleissuunnitelman lausunnoille.

Turun raitiotien matka on ollut jo tähän asti pitkä ja kivinen; ensimmäinen kaupungin selvitys raitiotien uudelleen rakentamisesta valmistui vuonna 2002 ja kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen runkobussien ja raitiotien toteuttamisesta 2009. Vuonna 2023 Turussa ei ole edelleenkään kumpaakaan ja samalla Tampere on aloittanut liikennöinnin ratikoilla, Espoon Raide-Jokeri on lähes valmistunut ja Vantaa päättänyt raitiotien rakentamisesta.

Turussa ensimmäisen selvityksen ja liikennöinnin aloittamisen välillä olisi näillä näkymin kolme vuosikymmentä.

Vantaan päätös raitiotien rakentamisesta ja Tampereen kokemukset sen liikennöinnistä kertovat selvää kuvaa siitä, että eteenpäin tulevaisuuteen katsovat kaupungit haluavat ja tarvitsevat hyvin toimivan ja tehokkaan joukkoliikenteen. Suomen kasvukolmion kaupungit jatkavat kasvuaan ja kaupunkien kasvaessa ruuhkaisimmilla bussilinjoilla alkaa kapasiteetti tulla ongelmaksi. Tällöin looginen ratkaisu on raitiotie.

Turussa tämä ruuhkainen linja on Varissuolta keskustaan. Kun katsomme parin vuosikymmenen päähän noin 2040-luvulle, on ns. Itäharjun kolmion alueelle rakentunut iso uusi työpaikkojen ja asutuksen keskittymä. Kun laskemme sen tuoman joukkoliikenteen

kysynnän kasvun ja katsomme nykyhetken jo nyt ruuhkaisia linjoja, voimme helposti todeta, että bussiliikenne ei yksin tätä yhtälöä kykene ratkaisemaan, vaan tarvitaan suuremman kapasiteetin ratkaisu.

Raitiotien linjan toinen pää kulkee Kauppatorilta satamaan ja siinä välissä se kulkee tiiviin Humalistonkadun kautta vanhalle päärautatieasemalle, jonka toiselle puolelle rakentuu uusi jääkiekkoareena, elämyskeskus ja paljon uusia asuntoja. Siitä ratikka jatkaa

Kirstinpuiston, Vaasanpuiston ja Linnakaupungin uusien asuinalueiden läpi. Nämä uudet asuinalueet, Ratapihan hanke ja sataman työpaikka- ja matkustajaliikenne luovat jälleen yhtälön, johon bussiliikenne yksin ei pysty vastaamaan.

Tampereella olemme jo nähneet, miten raitiotie on tuonut radan varrelle paljon yksityisiä investointeja, jopa paljon enemmän kuin kustannuslaskelmissa odotettiin. Tampere näyttäytyy nyt dynaamisena ja tulevaisuuteen katsovana kaupunkina ja se näkyy

kaupungin muuttovoittoluvuissa.

Turussa tämä sama positiivinen kierre on mahdollinen, mutta se vaatii vanhakantaisesta autokaupunkiajattelusta irti päästämistä.

Raitiotieinvestointi ei ole pois koulujen remontoinnista tai vanhusten hoidosta, vaan raitiotie on investointi, joka tuo kaupunkiin tuloja ja tulevaisuuteen katsovan joukkoliikenneratkaisun.

Eero Jyrkkiö