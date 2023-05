Jokainen meistä tekee päivittäin lukuisia pieniä päätöksiä, jotka omalta osaltaan ratkaisevat eurooppalaisen kyberturvallisuuden tason: Hyväksynkö turvallisuuspäivityksen heti? Harkitsenko sen tärkeän hetken ennen kuin klikkaan väärää linkkiä? Kyberturvallisuus on jo olennainen osa arkipäivän turvallisuutta.

Suomalainen kyberturvallisuus on monen muun digitalisaation osa-alueen tapaan Suomessa hyvällä tasolla. Paljon on kuitenkin vielä tekemistä niin meillä kuin muuallakin, niin lainsäädännössä, koulutuksessa kuin ennen kaikkea ihan arkisissa yhteyksissä.

Toimimista digitaalisessa maailmassa voi verrata liikenteeseen. Jokainen vastaa omasta käytöksestään, mutta myös muiden toiminta vaikuttaa turvallisuuteen. Pitää tietää paitsi säännöt, myös tulkita tilanteita ja ajatella eteenpäin.

Näitä tietoja ja taitoja edistämään valmistuu vuonna 2024 kaikille eurooppalaisille tarkoitettu oppimisportaali, joka sisältää myös kansalaisen kyberturvallisuustaitoja opettavan pelin.

Suomalainen Cyber Citizen -hanke keskittyy näihin arkisiin kyberturvallisuuden hetkiin. Aalto-yliopiston johtama ja toteuttama hanke tuottaa tutkimustiedon pohjalta kokonaisuuden, joka kohentaa kansalaisten kyberturvallisuuden osaamista ja asenteita koko Euroopan unionin alueella. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri maiden toimijoiden kanssa.

Jokaisella EU-maalla on omanlaisensa lähestyminen kansalaisten kyberturvallisuuden kasvattamiseen. Tutkimuksemme kertoo, että kaikilla on muille annettavaa ja kaikilla on muilta opittavaa. Nyt kokoamme hankkeen avulla eri maiden vahvuuksia yhdessä hyödynnettäviksi.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda kyberturvallisuuden toimijoille yhteistä ymmärrystä siitä, mitä kuuluu kansalaisten kyberturvallisuustaitoihin. Ajatus kansalaisista kyberturvallisuuden tuottajina ei ole missään nimessä itsestäänselvyys.

Kokonaisturvallisuuden vaalijoina tällainen vastuun jakaminen mahdollisimman laajalle on meille suomalaisille helppoa ja luonnollista. Kaikille se ei sitä ole ja siinä on meidän työmaamme.

Turvallinen digitaalisaatio tekee paitsi ihmisen arjesta sujuvampaa myös Euroopan unionista vahvemman. Yhdistämällä unionimaiden vahvuuksia ja luomalla uutta niiden pohjalta rakennamme yhteisen kyberkansalaisuuden mallin. Näin EU-maiden kyberkansalaiset voivat olla osaltaan unionin kyberturvallisuuden ja sitä kautta myös strategisen autonomian tuottajia.

Jarno Limnéll

hankkeen johtaja

työelämäprofessori

Aalto-yliopisto