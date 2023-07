Nyt kun alustava raitiotiesuunnitelma alkaa olla valmis, olisiko päättäjien syytä pyytää ajan tasalla olevaa päivitystä

vuosina 2018–2019 tehdyistä Bus Rapid Transit (BRT)/raitiotie -vertailuista, joissa BRT-järjestelmä todettiin ylivoimaisesti edullisemmaksi? Jostain syystä ratkaisu unohdettiin. Bussikalusto on niistä ajoista kehittynyt ja kehittyy edelleen, raitiovaunuissa sitä vastoin on kehittynyt vain ulkomuoto. Ympäri maailmaa käytössä oleviin BRT-järjestelmiin voi tutustua netissä, jossa on aiheesta kattava kuvamateriaali.

BRT-järjestelmässä liikenne hoidetaan osittain samanlaisilla väylillä kuin raitiotielläkin, mutta kumipyöräkalustolla. Kalustona järjestelmässä käytetään liikennetarpeen mukaisesti joko normaaleja tai 1–3-nivelisiä akkukäyttöisiä sähköbusseja.

Järjestelmässä siis jäisivät pois kalliit rata- ja raidekalusto- sekä varikkoinvestoinnit. Mikäli liikennöinti hoidettaisiin ostoliikenteenä kuten nytkin, kaupungin osuudeksi jäisi vain väyläverkoston suunnittelu ja rakennustyöt.

Mikäli liikennöinti hoidettaisiin ostoliikenteenä kuten nytkin, kaupungin osuudeksi jäisi vain väyläverkoston suunnittelu ja rakennustyöt.

Koska ainoa ero järjestelmissä on kiskojen korvaaminen kumipyörillä, muut kaupunkikehitysedut ovat samanlaisia. Nyt suunniteltu raitiotielinjakin halpenisi huomattavasti, koska siitä jäisivät raiteet, kalusto ja varikko pois. Laajennukset olisi myös helpompi ”myydä” ympäristökuntiin kuin raitiotie. Kumipyörillä liikutaan varmasti vielä satoja vuosia.

Reijo Heinonen