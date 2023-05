Toukokuun 22. päivänä juhlistetaan luonnon monimuotoisuuden päivää. Tänä vuonna päivää vietetään teemalla Sopimuksesta tekoihin: Luonnon monimuotoisuuden palauttaminen. Tällä viitataan viime joulukuussa hyväksyttyyn Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuiseen luonnon monimuotoisuuskehykseen, joka sisältää tavoitteet biodiversiteetin turvaamiseksi sekä kannustaa kaikkia yhteiskunnan toimijoita yhteistyöhön luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Museot ovat arvostettuja yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on myös lakisääteisiä tehtäviä. Näihin tehtäviin lukeutuu esimerkiksi luonnonperinnön tallentaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen.

Museoiden rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa onkin suurempi kuin kenties äkkiseltään ajattelisi.

Turun museokeskuksen alueellisen vastuumuseotehtävän myötä Turusta käsin tehdään aktiivista yhteistyötä maakunnan museotoimijoiden kanssa. Yksi esimerkki tästä on parhaillaan käynnissä oleva Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hanke. Hankkeessa on korostunut se, että museoilla on paitsi halua luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen myös erinomaiset edellytykset siihen.

On pitkälti luonnontieteellisten museoiden ansiota, että ihmisille on muotoutunut kattava ymmärrys luonnon monimuotoisuudesta. Museo-instituution ytimessä on ollut sen perustamisesta lähtien luokitella, jäsentää ja ymmärtää maailmaa. Tämä pyrkimys on kiteytynyt museoiden kokoelmiin ja pedagogiseen rooliin.

Museoiden toimintaympäristöjen moninaisuus tarjoaa runsaasti toimintamahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Monissa museoissa rakennetaan kestävää ympäristökulttuuria vähintäänkin osana museon yleisötyötä.

Museoalalla voidaan tehdä paljon luontokadon pysäyttämiseksi. Museolakiin ja Museopoliittiseen ohjelmaan nojaten rohkenen jopa väittää, että se on yksi museoiden tehtävistä. Tämä on vain yksi esimerkki monista tavoista, joilla museoiden vaikuttavuus kestävän tulevaisuuden rakentajina kasvaa kokoaan suuremmaksi.

Maija Talja

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeen projektikoordinaattori

Turun museokeskus