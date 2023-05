Sanna Marinin puhe Yankee-stadionilla New Yorkissa hakee vertaistaan. Hänen karismaattisen tapansa kertoa maapallon nykytilasta ja tulevaisuudesta soisi tulla nähdyksi paremmin kuin välähdyksenä uutisissa ja puhe toivottavasti käännetään suomeksi ja julkaistaan mahdollisimman monessa lehdessä.

Hän puhui muutoksesta: arvojen muuttumisesta, demokratian itsestäänselvyyden horjumisesta, ilmastonmuutoksen uhasta, itsemääräämisoikeuden rajoittamisista eri puolilla maailmaa, sodasta, taistelusta tasa-arvoisuuden puolesta. Hän muistutti myös digitalisaation ja tekoälyn tuomista vallankumouksellisista muutoksista.

Puhe oli erinomainen kuva tämän hetken maailman tilasta. Hän kannusti opiskelijoita muutokseen, koska on heidän vuoronsa ottaa valta. Hän kehotti rohkeuteen, sillä pelko on estänyt monia tekemään muutoksia.

Samaan aikaan koulussa aiheinani 11-vuotiaille oli luterilainen jumalanpalvelus, mehiläisen lento kukasta kukkaan, runon riimit ja kolmioiden yhdenmukaisuus.

Välitunnilla yksi makasi maassa ja muut potkivat. Oli kuulemma leikkiä. Vittusaatanat kaikuivat käytävillä. Toisten omaisuutta rikottiin tahallaan. Satuttaminen nauratti.

Arvot ovat muuttumassa lastenkin maailmassa enkä pidä näkemästäni.

Väärin tekemisen tunnustaminen on muuttunut tuntemattomaksi tavaksi. Vakava puhuttelu oppilaalle tuottaa vastauksen: Se on kuule sit voi, voi.

Kokenutkin kasvattaja jää suu auki tuijottamaan uuden sukupolven poistumista näyttämöltä.

Oppiaineiden sisältöjen tärkeys ei ole muuttunut miksikään. Liturgiset värit, yhteyttäminen, kielellä leikkiminen ja geometria ovat tärkeitä mutta tapa, miten ja missä iässä ne opetetaan kaipaa muutosta. Tämän päivän 11-vuotiasta ei kiinnosta samat asiat kuin 1960-luvun 11-vuotiasta. Minua kiinnostivat jojo, Viisikko-kirjat ja viiden markan viikkoraha, nykylapsia insta, skuutit ja Fortnite. Silti oppisisällöt ovat samat.

Netti on tarjonnut mielenkiintoisempaa opittavaa ja uusi sukupolvi on todellakin ottamassa valtaa. He ovat antaneet ymmärtää, että koulun tarjoama opetus ei kiinnosta ja netin luoma kuva maailmasta kiinnostaa.

Maailma on muuttumassa moneen eri suuntaan hyvässä ja pahassa. Koulu pyörii muutoksessa yrittäen pysyä mukana kehityksessä.

Koulu on menettänyt asemansa suunnannäyttäjänä, edelläkävijänä. Alamme muistuttaa päivähoitopaikkaa, jossa on pakko olla muutama tunti päivässä ja jonka jälkeen voi sitten tehdä kiinnostavia asioita, joista kaikki eivät todellakaan ole lapsille hyväksi. Kovan luokan pornosivuille pääsee googlaamalla kolmen kirjaimen yhdistelmän ja sen nyt tietää jo ykkösluokkalainenkin.

Nyt kannattaisi lukea se Marinin puhe, sitten kurkata sinne koululaisen reppuun, että mitä siellä oikeasti on, ja sitten odottaa hallitusneuvottelujen tuloksia koulun osalta.

Maarit Korhonen