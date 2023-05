Maahanmuutto on tärkeää hyvinvointivaltion ja hyvinvointialueiden tulevaisuuden turvaamiseksi, kun työikäisten määrä vähenee ja syntyvyyden trendi on laskusuuntainen. Työmarkkinoilla tullaan tarvitsemaan lisää työntekijöitä, mikä tarkoittaa osaajien rekrytointia ulkomailta ja Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien korkeampaa työllisyyttä.

Erityisen suuri kehityskohde on maahanmuuttajanaisten työllisyys – vain joka toinen maahanmuuttajanainen päätyy työelämään ensimmäisten 15 vuoden kuluessa Suomeen muuttamisesta. Tämä onkin valtava hukattu potentiaali.

Monesti maahanmuuttajataustaisten naisten matalaa työllistymisastetta selitetään heikolla koulutuksella tai kielitaidolla. Joukossa on toki heitä, joilla on heikot perustaidot ja tuskin mitään koulutusta, mutta toisaalta jopa 43 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajanaisten prosenttiosuus on siis suurempi kuin vastaava luku maahanmuuttaja- tai kantasuomalaisten miesten keskuudessa. Suomen- tai ruotsinkielen taito on myös maahanmuuttajanaisilla parempi kuin -miehillä.

Maahanmuuttajanaiset ovat upea ja moninainen joukko, jolla on paljon annettavaa yhteiskunnallemme. Tämä osaaminen on saatava käyttöön.

Syitä naisten heikommalle työllistymiselle on monia. Naisvaltaisilla sosiaali-, terveys- ja palvelualoilla tarvitaan parempaa kielitaitoa, ja työllistyminen on siksi vaikeampaa kuin miesvaltaisilla esimerkiksi tekniikan-, rakentamisen- ja kuljetusaloilla. Kun työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen pitkittyy, työllistyminen on entistä vaikeampaa, osaaminen vanhenee eikä kielitaito kehity.

Tilastojen valossa näyttää myös siltä, että maahanmuuttajanaiset päätyvät heikosti koulutuksen ja työelämävalmennuksen piiriin. Tilannetta pitäisikin parantaa esimerkiksi tarjoamalla kotoutumis- ja kielikoulutusta perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteydessä, mikä olisi keino tavoittaa useampia heistä. Meidän tulee myös tarjota työllistymistä tukevia palveluja työperäisesti Suomeen muuttavien puolisoille.

STTK:n Varsinais-Suomen aluetoimikunta