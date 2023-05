Tuulivoima on tällä hetkellä yksi eniten Suomeen investointeja tuova teollisuudenala. Pelkästään viime vuonna valmistuneet tuulivoimahankkeet tarkoittivat Suomelle yhteensä yli 2,9 miljardin euron investointeja. Samalla tuulivoima on myös nopein tapa lisätä sähköntuotantoa Suomessa.

Tällä hetkellä uutta tuulivoimaa on rakenteilla yli 3 000 megawatin edestä ja suunnittelun eri vaiheissa on yli 50 000 megawatin kapasiteetti. Tuulivoimalla on potentiaalia tulevaisuudessa kattaa merkittävä osa koko Suomen energiantarpeesta ja vaihtaa riippuvuus tuontienergiasta energiaomavaraisuuteen.

Tuulivoima ei ole ainoastaan tapa tuottaa päästötöntä sähköä, vaan se on myös tulevaisuuden energiantuotantomuotojen, kuten vedyn, mahdollistaja. Samalla tuulivoima tukee perinteistä teollisuutta tuottamalla edullista ja päästötöntä sähköä sen tarpeisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kyse on myös investoinneista: Monen miljardin teollisuushankkeet Euroopassa etsivät parhaillaan paikkaa, jonne investoida ja kiitos edullisen kotimaisen tuulivoiman, Suomi voi olla näiden investointien kohdemaa – jos pelaamme korttimme oikein. Uusiutuvan energian ja valmistavan teollisuuden investoinnit tarvitsevat toisiltaan kasvua: teollisuuden hankkeet tarvitsevat paljon edullista sähköä ja vihreän energian hankkeet taas näkymät sähkönkulutuksen kasvusta.

Tuulivoima ei ole ainoastaan tapa tuottaa päästötöntä sähköä, vaan se on myös tulevaisuuden energiantuotantomuotojen, kuten vedyn, mahdollistaja.

Kansallisen laajemman hyödyn lisäksi tuulivoima on myös mahdollisuus kunnille, jotka kamppailevat väestön vähenemistä ja heikkenevää huoltosuhdetta vastaan. Tuulivoima tuo kuntiin euroja kiinteistöveroina ja maanomistajien vuokratuloina.

Suomen on nyt tehtävä johdonmukaisia toimia tukeakseen energiasektorin positiivista kehitystä ja luodakseen näköalaa Suomesta tulevaisuuden energian suurvaltana. Tuulivoima-ala tarvitsee kasvunsa tueksi muun muassa lupavalitusten käsittelyn nopeuttamista sekä ennen kaikkea turvallisen, ennustettavan ja kannattavan investointiympäristön.

Me kaikki haluamme olla mukana rakentamassa puhtaampaa maailmaa – tarvitsemme siihen tuulivoimaa.

ABO Wind Oy, Aapo Koivuniemi; Energiequelle, Nils Borstelmann; Winda Energy Oy, Tuomas Hooli; Enersense International Oyj, Jussi Holopainen; Nordi Oy, Piia Heikkinen; VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, Seppo Tallgren; wpd Finland Oy, Heikki Peltomaa; Valorem, Minna Jukola; OX2 Finland Oy, Teemu Loikkanen; Taaleri Energia, Kai Rintala; Prysmian Group Finland Oy, Ferdinando Quartuccio; Neova Oy, Lauri Alanen; YIT, Juha Kostiainen; Myrsky Energia Oy, Heidi Laurila; Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Anni Mikkonen