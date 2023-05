Kauniit, rikkaat ja menestyvät korjasivat taas potin, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni ja sisukas Suomi.

Meille kaikille on selvää, että taiteessa ja viihteessä merkityksellistä on katsojan tai kuulijan oma henkilökohtainen kokemus ja mielipide. Eurovision laulukilpailu pitää tätä nykypäivän hölynpölynä. Sen sijaan ammattituomaristo tietää totuuden siitä, kuinka paljon typerä kansa nauttii mistäkin esityksestä.

Todellinen ja oikeutettu voittaja on kaikille selvä. Käärijä tarjosi viihdekilpailussa jotain uutta ja jännittävää. Yleisön pisteillä murskaavan ylivoimainen esitys.

Olen pahoillani Suomen näkyvyyden ja turistivirtojen puolesta tästä katkerasta tappiosta. Mutta juuri tällä tappiolla Käärijä otti itselleen paikan kansakunnan kaapin päältä. Perimmäiseen suomalaisuuteen kuuluu äärimmäisen tuskalliset tappiot, jotka antavat tälle kansalle polttoainetta.

Ehkä juuri tästä on sisussa kyse. Antakaa mitä annatte, me nielemme, me kestämme. Vapise Juha Mieto ja mämmi, uusi häviäjämme on Jere, Käärijä ja Vantaa.

Torin liepeiltä kommentoiden

Jukka Käärijäinen