Minulla on ihania muistoja äitienpäivistä, täynnä rakkautta ja lämpöä. Tänä äitienpäivänä heräsin kuitenkin vain yhden lapseni kanssa. Hän ei vielä ymmärrä päivien merkitystä: ei muiden eikä tämän. Hänelle kaikki päivät ovat aamusta uusia ja illalla hän on nähnyt ja oppinut monia asioita ensimmäistä kertaa elämässään.

Tämä äitienpäivä on minulle itselleni erilainen ja muistuttaa eniten siitä, että kun on tullut äidiksi, ei jotenkin enää koskaan ole yksin kokonainen. Ei ole enää vain minä. Ja kuitenkin lapset elävät omaa elämäänsä.

Samalla, kun äitiys on muokannut minuutta, se on myös muuttanut kaikkea sitä, mitä minussa tapahtuu. Tunteiden kirjo on valtava, joka päivä. Äitiys on onnea, joka purkautuu lyhyinä nykivinä henkäyksinä, kun se ei enää vain mahdu rintaan. Silmiin kohoavia liikutuksen kyyneleitä. Kiitollisuutta terveestä lapsesta. Ikuinen kysymys siitä, onhan kaikki hyvin.

Ylpeyttä ja riemua toisen saavutuksista, puhtaampaa ei kai voi tuntea kenenkään muun vuoksi. Kun tuntee toisen läpikotaisin, tietää, mikä kaikki onnistumista on edeltänyt.

Pieniä hetkiä, jolloin lapsessa näkyy niin huvittavan selkeästi piirre itsestä tai toisesta vanhemmasta. Hetkiä, jolloin lapsessa ei ole mitään samaa kuin itsessä. Huojennusta siitä.

Äitiys on toive siitä, että omasta lapsesta kasvaisi hyvä ihminen. Että osaisi kasvattaa pojista naisia kunnioittavia, omanlaisiaan ja tunnerikkaita miehiä, että tytöstä tulisi vahva ja kunnianhimoinen, oikeudentajuinen. Että he aina arvostaisivat toista ihmistä ja osaisivat tuntea empatiaa myös silloin, kun se on vaikeaa. Ennen kaikkea välillä jopa epätoivoiselta tuntuva toive siitä, että elämä kohtelisi hyvin ja antaisi onnea.

Äitiys on myös niin suurta huolta, ettei sekään meinaa toisinaan mahtua rintaan. Vaikeita tunteita, kun oma lapsi toimii moraalisesti väärin. Ikävää. Riittämättömyyden tunnetta.

Minulle äitiyteen on liittynyt myös paljon yksinäisyyden tunnetta. Hetkiä, joita ei ole voinut jakaa toisen aikuisen kanssa. Suurta väsymystä. Tilanteita, joiden ei ole voinut ajatella voivan enää pahentua – ja sitten on joutunut toteamaan ajatuksen typeräksi: tilanne voi kyllä aina mennä vieläkin huonommaksi. Silloin pitää päättää, itkeekö vai nauraako. Kumpaakin on tullut tehtyä, enemmän naurettua.

Äitiys on myös tunnetta siitä, että minä kyllä pärjään – ei ole muuta vaihtoehtoa. ”Älä murehdi, äiti kyllä ratkaisee tämän.” Äitiys on tehnyt minusta vahvemman kuin mikään muu asia voisi koskaan tehdä. Lasten takia sitä siirtää vaikka vuoria. Sen se vaatii. Äitiys on luopumista enemmästä kuin mihin voi koskaan olla valmis. Joka päivä.

Äitiys on valtava voima: se voimaannuttaa, mutta myös vie voimat.

Haluaisin tänään lähettää lämpöisen ajatuksen varsinkin niille kaikille äideille, jotka kokevat vanhemmuutta yksin, olipa huoltajuus jaettua tai ei. Hetket ja teot ovat aivan yhtä arvokkaita, vaikka niitä ei kukaan toinen näekään. Jaksa luottaa siihen, että näet ne kyllä vielä lapsissasi.

Joskus saa olla väsynyt, vaikkei sitä kukaan ymmärtäisikään sanoa. Ei ole helppoa olla vanhempi, eikä totisesti ole helppoa olla vanhempi yksin. Kaikille äideille ei tuoda äitienpäivänä aamupalaa sänkyyn. Kaikki eivät saa valkovuokkoja. Kaikki äidit eivät edes näe lapsiaan äitienpäivänä. Mutta mikään ei silti vie pois äitiyttä ja sitä, että sinun lapsesi ei tule koskaan rakastamaan toista ihmistä niin kuin sinua.

Kiitos kaikille äideille, erityisesti omalleni, joka on seisonut rinnallani yksinäisimpinä hetkinäni, silloin, kun ketään muuta ei ole voinut päästää lähelle!

Sini Nikunen