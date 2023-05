Turun Sanomat julkaisi 10.5. jutun oheishuoltajien tilanteesta Turussa. Jutun kärkenä olivat väärin perustein kerätyt eläkkeet ja niiden takaisinmaksujen epäselvyys, mikä on suorastaan käsittämätön vääryys ja sotku.

Vähintään yhtä käsittämätöntä on myös se, miten huonosti oheishuoltajat ovat tulleet kuulluksi ja huomioiduksi palveluprosessissa.

Koen suurta kiitollisuutta jutun oheishuoltajia kohtaan. Ilman heidän aktiivista panostustaan oheishuoltajien tilanne ei kokonaisuudessaan olisi näinkään pitkällä, kuin se tänä päivänä on. Hatunnoston arvoinen suoritus jo itsessään on käräjöinti kaupunkia vastaan.

Näiden ennakkotapausten ansiosta on useampi oheishuoltaja ympäri Suomen saanut perheelleen tukea. Itsekin olen apua saanut, ja sittemmin sitä auliisti tarjonnut muille.

Oheishuoltajaksi olen poikkeuksellinen, sillä minulla on ikää vasta kolmenkymmenen päälle, ja huollettavani ei ole minulle sukua. Uraa oheishuoltajana minulle on kertynyt vajaat kuusi vuotta. Tänä aikana olen ehtinyt tehdä monia lastensuojeluilmoituksia, koska usein se on ollut ainoa keino saada lapselle tarvittavaa tukea sosiaalihuollon asiakkaana.

Nyt on aika tarkastella asioita kokonaan uusista näkökulmista.

Olen hartaudella tutustunut lapsen kirjauksiin, joita onkin kertynyt toistaiseksi noin viitisen kiloa, jotta sain näistä kerättyä aineksia viedä kokemiani epäoikeudenmukaisuuksia oikeuden eteen. Odotuksessa ja epämääräisyydessä eläminen on muuten tuskaa.

Kuten Maria jutussa toteaa, ei ole lainmukaisia esteitä muuttaa oheishuollettavien lasten oloja paremmiksi.

Oheishuoltajat ovat asiansa kokemusasiantuntijoita. He tietävät, mitä huollettavat lapset ovat vailla, ja he voivat auttaa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa kehittämään palveluja kaikkia palvelevampaan suuntaan.

Vaikka heidät otettaisiin kehitystiimiin palkkiollisina tekijöinä, voidaan olettaa, että kunnalle kertyy säästöjä niistä lukuisista tunneista, joita sosiaalityöntekijät, kunnan lakimiehet ja johtavat sosiaalityöntekijät eivät enää käytä yksittäisten perheiden kiemuroihin.

Yhteistyöstä hyötyvät lapset, joiden oheishuoltajilta vapautuu enemmän aikaa ja energiaa annettavaksi heille: varsinaiseen kasvatustyöhön. Siitä hyötyvät oheishuoltajat, joille on mielekkäämpää keskittyä asioiden kehittämiseen kuin epäkohtien selvittämiseen.

Yhteistyöstä hyötyvät myös kunnat, joiden työntekijöiltä ja päättäjiltä vapautuu resursseja muuhun sosiaalityöhön ja päätöksentekoon.

Sinä hyvinvointialueen päättäjä, uskallatko ottaa riskin muuttaa asioita uudella tavalla yhdessä oheishuoltajan kanssa?

Kirjoittaja on turkulainen oheishuoltaja ja ammatillinen kokemusasiantuntija