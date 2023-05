Rakennusten ja laitosten nimeämistä henkilöiden mukaan on Suomessa harrastettu vain vähän. Mauno Koivistollekin on nimetty Turussa kaiketi pari luentosalia. Kahdella ruotsinkielisellä koululla on henkilön nimi, kaukaisesta historiasta. Oli yksi suomenkielinenkin, Juhana Herttuan koulu, mutta se on lopetettu. Myös kuurojen koululle on annettu henkilön, alan pioneerin nimi.

Katuja, aukioita ja puistoja on herkemmin nimetty henkilöille, Turussakin. Nimet on kuitenkin pyritty hakemaan historiasta. Rafael Paasiolla on vaatimaton aukio. Muuten Mannerheim lienee nuorin suurmies, jolla on nimikkopaikka Turussa.

Kuinka kauan aikaa pitää kulua, jotta kansallinen merkkihenkilö lakkaa olemasta poliittisesti kiistanalainen? Onko henkilö puolueettomampi nimettäessä paikkoja kuin laitoksia?

Pääkirjaston uudisrakennuksen valmistuessa kirjastossa kaiketi päätettiin, että kirjastoa tai mitään sen osaakaan ei nimetä henkilöiden mukaan. Korttelin nimi Sirius, taivaan kirkkain tähti, olisi ollut ehkä mahdollinen, mutta sekin jätettiin kahvilan nimeksi. Kaupungin pääkirjasto jäi nimeltään pääkirjastoksi. Helsingissä saatiin uudelle keskustakirjastolle vaivoin keksityksi nimi Oodi.

Omasta mielestäni pääkirjaston olisi voinut nimetä Armas Lahoniityn kirjastoksi. Tuntui nimittäin olleen hänen ansiotaan, että kirjastolle lopulta saatiin järkevä rakennuspaikka eikä hanke siirtynyt hamaan tulevaisuuteen. Tässä nimeämiskulttuurissa ajatus oli mahdoton. Lahoniityllä oli kuitenkin yksi sama ominaisuus kuin Koivistolla: vaatimattomista oloista pitkälle päässyt. Siksi he ymmärsivät sivistystyön arvon.

Kun nyt taas ollaan huolestuneita nuorten sivistystason laskusta, lukutaidon ja jopa äidinkielen taidon rappeutumisesta, voisiko sittenkin ajatella, että näiden asioiden tärkeyttä korostettaisiin näkyvästi nimeämällä pääkirjastomme kaupungin suuren pojan mukaan? Hän oli loistava esimerkki siitä, kuinka suuri merkitys peräänantamattomalla itseopiskelulla ja itsensä sivistämisellä voi olla.

Keijo Perälä

Turun kaupunginkirjaston entinen johtaja