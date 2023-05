Sain äskettäin terveyskeskuskäynnin laskun 20,90 euroa englanniksi. Tähän asti kaikki laskut olivat tulleet aina suomeksi.

Kun ihmettelin asiaa, kirjaamon päällikkö vastasi hyvin lämpimästi ja ystävällisesti, että "Tämä vika/ominaisuus löytyy järjestelmästä, joka tarkistaa asiakkaan tiedot VTJ:stä (väestötietojärjestelmästä) kolmen kuukauden välein. Eli jos VTJ:ssä on äidinkielenä joku muu kuin suomi tai ruotsi, niin järjestelmä muuttaa asiointi- ja laskutuskieleksi automaattisesti englannin. Ainoa tapa päästä tästä ongelmasta eroon on käydä väestörekisterikeskuksessa vaihtamassa äidinkieleksi suomi. Silloin laskut saapuvat suomen kielellä. Ilman tätä muutosta on järjestelmään tehtävä kielimuutos aina vain määräaikainen."

Tämä on todella käsittämätöntä. Äidinkieleni on ranska, mutta se voisi olla kiina tai mongolia, tai arabia tai mitä vaan... miksi oletetaan, että minun pitäisi osata englantia? Miksi osaisin englantia paremmin kuin suomea? Voi olla, etten osaakaan englantia?

Tämä ihmeellinen käytäntö ei todellakaan edistä suomen kieltä tai sopeutumista suomalaisuuteen.

Lisäksi koko ajan puhutaan siitä, että suomen kieltä pitää suojella ja pitää edistää, ja sitten viranomaiset itse pakottavat käyttämään englantia. Tämä ihmeellinen käytäntö ei todellakaan edistä suomen kieltä tai sopeutumista suomalaisuuteen.

Olen Suomen kansalainen, asunut Suomessa 40 vuotta, tehnyt paljon työtä, mutta en todellakaan voi muuttaa äidinkieltäni.

Florence Schmitt

FT

Turku