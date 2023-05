Turun kaupunginkirjaston nimeäminen Mauno Koivisto -kirjastoksi kunnioittaisi parhaiten hänen elämäntyötään ja myös kirjastolaitoksen suurta merkitystä elinikäisessä oppimisessa.

Turun kaupungin nimistötoimikunta esitti jo 14.6.2022, että Turun kaupunki kunnioittaisi presidentti Mauno Koiviston elämäntyötä ja syntymän 100-vuotispäivää nimeämällä Turun kaupunginkirjaston hänen mukaansa: Mauno Koivisto -kirjasto, Mauno Koivisto Bibliotek, Mauno Koivisto Library. Ennen nimistötoimikunnan tekemää esitystä toimikunta sai tiedon, että rouva Tellervo Koivisto ja tytär Assi Koivisto-Allonen hyväksyvät esityksen, mikäli Turun kaupungissa päädytään tähän ratkaisuun.

Elämäkertakirjassa Kiihkeä Koivisto professori Tapio Bergholm tuo esille Mauno Koiviston vahvan kiinnostuksen kirjallisuuteen. Koivisto oli Turun kirjaston ahkera käyttäjä. Hän oli sodan jälkeen innostunut monipuolisesti kirjallisuudesta, myös kaunokirjallisuudesta ja runoudesta. Nuorena hän haaveili jopa ryhtymisestä kirjailijaksi.

Mauno Koivistolla on laaja kirjallinen tuotanto, josta Venäjän idea (2001) julkaistaan ajankohtaisuutensa vuoksi englanniksi ensi lokakuussa. Kirjat, kirjallisuus, kolumnien kirjoittaminen, suomen kieli ja kielet, mukaan lukien Turun murre, olivat kaiken kaikkiaan Koivistolle tärkeitä.

Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen olivat Koivistolle koko elämän mittainen tavoite. Turun pääkirjaston nimeämisellä Mauno Koivisto -kirjastoksi Turun kaupunki kunnioittaisi presidentti Koiviston elämäntyötä ja samalla toisi esille kirjaston merkityksen elinikäisen oppimisen ja itsensä kehittämisen instituutiona.

Kirjastolla on varmasti ollut suuri merkitys vaatimattomista oloista lähtöisin olleelle Koivistolle hänen urallaan kohti maamme johtotehtäviä.

Turun kirjastonjohtaja Rebekka Pilppula on perustellut kielteistä kantaansa pääkirjaston nimeämiseksi presidentti Mauno Koiviston mukaan sillä, ettei kirjaston ”väki” tästä pidä ja että tällaisten rakennusten nimeäminen poliittisten henkilöiden mukaan on itä-eurooppalainen tapa.

Kuitenkin Presidentin kirjasto (Presidential library) on Yhdysvalloissa 1900-luvun alusta lähtien käytössä oleva tapa, jonka mukaan maan jokaiselle presidentille perustetaan oma julkinen kirjasto. Ranskan kansalliskirjaston tärkein rakennus Pariisissa on nimetty Ranskan presidentti Francois Mitterandin mukaan ja myös Ranskan presidentti Jacques Chiracin mukaan on nimetty kirjasto.

Tiedossa on, ettei myöskään pormestari Minna Arve pidä hyväksyttävänä ”koko kansan kirjaston” nimeämistä ”poliittisen” henkilön mukaan. Ei, vaikka kyse on Turussa 100 vuotta sitten syntyneestä valtiomiehestä, Suomen Pankin pääjohtajasta, kahden hallituksen pääministeristä, 12 vuotta tasavallan presidenttinä olleesta Turun yliopistossa tohtoriksi väitelleestä Mauno Koivistosta, koko kansan Manusta.

Liekö kirjastonjohtajan ja pormestarin kannalla ollut vaikutusta siihen, että Mauno Koiviston juhlatoimikunta, puheenjohtajanaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Maaskola, on päätynyt esittämään satamaan mahdollisesti sijoitettavan historian museon eteen suunniteltua aukiota nimettäväksi Mauno Koiviston mukaan?

Alueen kaavoitus on kuitenkin kesken ja hyväksymättä, eikä historian museolle ole vielä edes päätetty rahoitusta. Nykytiedon mukaan museo valmistuu, jos valmistuu, aikaisintaan vuonna 2030.

Mikään ei estäisi kaupungin keskustan ulkopuolella olevan aukion nimeämistä Mauno Koiviston mukaan myöhemmin, kun alue on kaavoitettu ja historian museo valmistunut.

Edellä esitettyjen syiden vuoksi pidän Mauno Koiviston elämäntyötä parhaiten kunnioittavana, että ydinkeskustassa sijaitseva Turun pääkirjasto nimetään Turussa syntyneen ja täällä opiskelleen Mauno Koiviston mukaan. Tämä päätös on nopeasti toteuttavissa niin, että Turun pääkirjasto kantaa presidentti Mauno Koiviston nimeä 25.11.2023, jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta hänen syntymästään.

Tuomas Mikkola

filosofian maisteri

Nimistötoimikunnan varapuheenjohtaja

(sd)