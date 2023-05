Mielestäni olisi korkea aika huomioida työttömien osalta ne työttömät, joiden ikä lähentelee eläkeikää ja ovat sen kuntoisia, etteivät pysty työelämään. On ikävää seurata, miten heitä pompotetaan työnhakuun. On myös ilmiselvää, ettei heille löydy työpaikkaa heidän kuntonsa ja ikänsä huomioiden.

Missä on vika, että vaikka lääkäri on todennut heidät työkyvyttömiksi, he eivät pääse eläkkeelle? Löytyy sellainen taho, joka näkemättä henkilöä torppaa eläkkeelle pääsyn. Näitä henkilöitä löytyy työttömien joukosta paljon.

Eikö nyt olisi korkea aika korjata kyseinen epäkohta, kun puhutaan korkeista työttömyysluvuista?

Vierestä seurannut