Suomessa alkutuotantoon liittyvissä elinkeinoissa opetuskokonaisuudet on aikoinaan fyysisesti sijoitettu maakunnittain niille paikkakunnille, joissa luontaiset edellytykset ja poliittiset tahtotilat ovat onnistuneesti kohdanneet. Ylläpitoon liittyvää karsintaa on vuosikymmenien mittaan tapahtunut jatkuvasti johtuen koulutuspolitiikan muuttuneista tavoitteista, vuosiluokkien pienentymisestä ja erityisesti resurssivajeesta.

2000-luvun alussa ja erityisesti 2010-luvulla Suomen toisen asteen ammattikoulutusverkosto koki suuria muutoksia. Kilpailu olemassaolon edellytyksistä kosketti Varsinais-Suomessa muun muassa Kaarinan Tuorlan ammattiopistoa, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituuttia Paraisilla sekä Loimaan ammattiopistoa. Säästöpaineet olivat kovat ja siten alkoi keskittymisprosessi, jossa suuria alueellisia koulutuskeskuksia oli aikaansaatava. Kaarinassa oli uhkana myös sosiaalialan opetustoiminnan yhdistyminen Turun ammatti-instituutin alaisuuteen.

Useiden vaihtoehtoisten mallien jälkeen syntyi lopulta maaseutu- ja kalatalouselinkeinojen sekä sosiaalialan toisen asteen koulutuskokonaisuus ja sitä ylläpitävä Peimarin koulutuskuntayhtymä. Nimeksi tuli Livia.

Luonnonvaroihin keskittyvässä toisen asteen koulutuksessa tavoitteena on oppia tietotaidot niiden hyödyntämisen teknologisesta ja tuotantotaloudellisesta ympäristöstä. Ymmärtää tuotteiden elinkaari sekä erityisesti sisäistää kestävän käytön periaatteet.

Minkälainen oppimisympäristö palvelee parhaiten opettajien työtä ja onko se samalla myös riittävän mielenkiintoinen ja sijainniltaan houkutteleva uusille peruskoulusta valmistuville 15–16-vuotiaille opiskelijoille tai aikuisopiskelijoille?

Tiedossa on, että 5–10 vuoden kuluessa peruskoulusta valmistuvien vuosiluokkien koot pienenevät – mistä siis uusia koulutettavia? Haasteeksi tulee alkutuotantoalojen – erityisesti suomalaisen maatalouden – heikko kannattavuus ja kilpailukyky. On vaikeaa houkutella uusia opiskelijoita, kun toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa.

Suomessa pitää pohtia, millainen kokonaisuus tarvitaan maa- ja metsätalouden toisen asteen koulutukseen. Kun kysyntä vääjäämättä vähenee, niin toimipaikkoja ja koulutustarjontaa on liikaa.

Tiedossa on, että Liviaa ylläpitävä koulutuskuntayhtymä pohtii parhaillaan omien, fyysisesti erillään olevien oppilaitostensa tulevaisuutta. Julkisuudessa johtopäätöksenä on tuotu esille erityisesti Paraisten kalatalouskokonaisuutta palvelevan opetuksen siirto Kaarinan Tuorlaan. Tarkastelunäkökulmana on tällöin pidetty taloudellista alijäämää, jonka Paraisten fyysinen, erityisesti kalatalouden opetusta palveleva kiinteistökokonaisuus aiheuttaa vuodesta toiseen. Paras mahdollinen opetusta palveleva toimintaympäristö ei siis saa tuottaa tappiota!

Kun jostakin ollaan luopumassa ja usko kenttäasematoimintaan on vahva, niin logiikka edellyttää myös syrjäytyvän fyysisen tilan ratkaisujen esittämistä. Pelkkä kustannussäästötarkastelu ei riitä, jos kiinteistökokonaisuus jää paikoilleen.

Edessämme on aiempaa ilmasto- ja ympäristöystävällisemmän ruokajärjestelmän rakentaminen, johon sisältyy myös vihreän ja sinisen biotalouden koulutuksen ja tutkimuksen ajan tasalla pysyminen. Livian Paraisten yksikkö rakennettiin aikanaan Valtion kalatalousoppilaitokseksi ja valtio panosti siihen 1980-luvulla merkittävästi varoja. Koulutuspoliittinen linjaus perustui siihen, että Suomessa tarvitaan vain yksi kalataloustoimialaan keskittyvä ammattiopisto. Se takasi riittävän oppilaskysynnän ja sisäänpääsystä kilpailtiin. Aluepoliittisista syistä johtuen 1990- ja 2000-luvut loivat uusia kalatalouden opetusta antavia laitoksia ja siten oppilasmäärät kääntyivät vähitellen laskuun kaikissa toimipaikoissa. Tämä virhe tulee uuden hallituksen korjata. Ylipäätään Suomessa pitää pohtia, millainen kokonaisuus tarvitaan maa- ja metsätalouden toisen asteen koulutukseen. Kun kysyntä vääjäämättä vähenee, niin toimipaikkoja ja koulutustarjontaa on liikaa. Tarvitaan panos-hyöty-analyysejä, joissa pienenevät vuosiluokat on myös osattava huomioida.

Kari Ranta-aho

kalastusneuvos