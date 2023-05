Hallitustunnustelujen päätteeksi Perussuomalaisten Riikka Purra kertoi, että joitakin kädenojennuksia on heidän osaltaan tehty. Purra kuitenkin korosti Perussuomalaisten kertoneen kynnyskysymyksensä ja hallitukseen mennään, jos siellä saadaan edistettyä omia tavoitteita.

Perussuomalaisten edellinen hallitustaival on monella hyvin muistissa. Se oli pelkästään kädenojennuksia takinkääntöineen. Aika näyttää nämä nykyiset kädenojennukset. Pilkkakirveet on kuitenkin jo hiottu teräviksi.

Ikään kuin kiitoksena kädenojennuksista hallitusneuvottelujen pääpöytiä eli niin sanottuja reformipöytiä johtavat kokoomuslaiset. Perussuomalaisissa on ilmennyt tyytymättömyyttä, koska hallitusneuvottelut näyttävät nyt kokoomuksen näytökseltä. Lisäksi on herättänyt huolta, voiko kokoomuksen johtamissa neuvottelupöydissä saada tavoitteita lainkaan läpi.

Niin on miltä näyttää ja on syytä olla huolissaan. Kun tarpeeksi antaa löysää, niin sitä on paha keriä enää takaisin. Kokoomuksella on kokemusta ja tasoa neuvotteluihin eri lailla kuin Perussuomalaisilla. Kokoomus näyttää vievän kuin litran mittaa muita neuvottelijoita.

Kuulostaa siltä, että muita neuvottelijoita perussuomalaisten pärinät somessa alkavat jo kyllästyttää.

Tyytymättömyydestä, turhautumisesta sekä selvästä kokemattomuudesta kertovat perussuomalaisten pärinät somessa jo hallitusneuvottelujen ensimmäisellä viikolla. Suurinta pärinää on pitänyt some-asioissa omien parissa lähes kultinomaiseksi noussut Sebastian Tynkkynen. Hallitusneuvottelujen digitalisaatio ja viestintä -neuvottelujaoksen vetovastuu innosti Tynkkystä hehkuttamaan mittavia leikkauksia Ylen budjettiin sekä puuttumista sisällöntuotantoon.

Neuvotteluja johtava Petteri Orpo joutuikin oikomaan, ettei tuleva oikeistohallitus sentään puutu Ylen sisältöön. Tästähän Tynkkysen pärinä somessa vain yltyi. Tynkkysen mukaan Orpo teki ison virheen kun ilmoitti, ettei Ylen sisältöön puututtaisi. Toiseen virheeseen Orpolla ei enää Tynkkysen mukaan ole varaa.

Niinikään perussuomalaisten tasaisesti pärisevää ja kirkkaasti tuikkivaa some-tähteä Mauri Peltokangasta ketuttaa, että asioita ja pakkaa sekoittaa eräs aina Suomessa marginaalipuolueena oleva puolue. Peltokangas viittaa Rkp:hen, jonka eduskuntaryhmässä on vain kymmenen kansanedustajaa, mutta jolla on hallituksen muodostamisessa paljon valtaa.

Kuulostaa siltä, että muita neuvottelijoita perussuomalaisten pärinät somessa alkavat jo kyllästyttää. Ei mahdollisella tulevalla pääministerillä ja muillakaan hallituskumppaneilla ainakaan helppoa tule olemaan näiden pärisijöiden kanssa. Ei Riikka Purran mekossakaan ole helppoa ja mukavaa käyskennellä. Entäpä sitten, kun nämä pärisijät joskus haluavat kalifiksi kalifin paikalle. Luvassa on vielä paljon pärinää somessa.

Ari Saukko

Tervola