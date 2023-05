Viime päivinä on kirjoituksissa (TS 1.5. ja 5.5.) käsitelty niin suojavyöhykkeitä kuin kipsiä. Pelloilla oleviin suojavyöhykkeisiin on voinut saada tukea koko EU-ajan, mutta ehdot ovat vaihdelleet tukikaudesta toiseen. Nyt uusia sopimuksia ei saa enää kaikkialle, missä suojavyöhykkeitä on viime vuosina ollut.

Vaihtoehtoina on ottaa nämä alat normaaliin viljelyyn tai pitää ne jonakin muuna ympäristöhyötyjä tuottavana nurmena, jolloin niitä ei ole pakko kyntää.

Suojavyöhykkeiden pintaan on voinut kertyä vuosien saatossa fosforia syvemmistä maakerroksista. Viljelykiertoon otettavilla suojavyöhykealoilla olisi nyt hyvä tilaisuus käyttää kipsiä ja vähentää näin vesistökuormitusriskiä. Fosforikuormitusta pienentävän kipsin käyttö ja samalla pintaan kertyneen fosforin muokkaus syvemmälle maahan olisi hyvä ympäristöteko.

Saaristomeren alueella on tuettu kipsin käyttöä vuodesta 2020. Käyttöalat ovat kuitenkin pienentyneet eri syistä ensimmäisen vuoden jälkeen.

Nyt viljelijät miettivät uuden tukikauden toimenpiteitä, ja hakemukset laitetaan pikapuolin sisään. Kannustamme samassa yhteydessä miettimään myös kipsin käyttöä yhtenä tilan ympäristötoimista lohkoilla, joilla sen käyttö on sallittua. Suurin hyöty saavutetaan eroosioherkillä mailla, joilla on runsaasti fosforia. Kipsin rikki ja kalsium kannattaa hyödyntää pelloillamme lannoitteena.

Airi Kulmala

ympäristöasiantuntija

MTK

Aino Launto-Tiuttu

aluepäällikkö

MTK-Varsinais-Suomi