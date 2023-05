Hämmennys iskee, kun on aika varata matka Helsinkiin Turusta. Pääseekö Helsinkiin nykyään vain Tampereen kautta? No selviäähän se, että Kupittaalta pääsee suoraan Helsinkiin, mutta minä olenkin turkulainen, asun lähellä ja olen tietoinen rataremontista. Osaan siis etsiä Turun sijaan myös Kupittaan (Turkua) VR:n ohjelmasta.

Entä ne ulkomaalaiset, jotka ovat tulossa tutustumaan Turkuun? Kun he etsivät junayhteyttä Helsingistä Turkuun, he löytävät vain yhteyden Tampereen kautta. Heille Kupittaa ei tarkoita mitään, kun he haluavat päästä Suomen Turkuun.

Lisäksi tuntuu kyllä kummalliselta, kun haluaa palata Helsingistä Turkuun, ja asemalla kuulutetaan junaa Kupittaalle.

On selkeästi imagohaitta, jos Helsingin näkökulmasta Turku on surkastunut Kupittaaksi, mutta pelkästä imagohaitasta ei voi kuitenkaan puhua. On nimittäin hyvin mahdollista, että päivämatkaajat ovat jättäneet Turun kokonaan väliin, koska eivät ole löytäneet nopeaa junayhteyttä tänne.

On suorastaan häpeällistä, että rataremontin ajaksi Turku (Kupittaa) onkin ilmoitettu Kupittaa (Turku). Se pitäisi nopeasti muuttaa oikeaan muotoon.

Vetoan VR:ään, että näin tapahtuu mitä pikimmiten.

Vilja Siitonen

(sd)

turkulainen junamatkaaja