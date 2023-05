Ruokahävikki näyttää olevan erityinen haaste nuorille 18–30-vuotiaille aikuisille: he tuottavat enemmän hävikkiä, kokevat vähemmän onnistumisia hävikin hallinnassa eivätkä ole niin innokkaita hävikin vähentämisestä nyt tai tulevaisuudessa.

Sen sijaan vanhemmilla ikäluokilla, yli 50-vuotiailla, hävikki on pienempää ja heillä on enemmän aikomusta hävikin vähentämiseen myös tulevaisuudessa. Tämä kaikki selvisi Kuluttajaliiton valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa (n = 2176).

Kyselyn tulokset ovat hätkähdyttäviä, sillä kotitaloudet ovat merkittävä ruokahävikin aiheuttaja. Suomessa kotitaloudet heittävät ruokaa vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa. Jopa puolet tästä olisi ollut syömäkelpoista.

Miksi ruokahävikin vähentäminen omassa arjessa ei kuitenkaan kiinnosta nuorempia sukupolvia?

Yhdistyksemme haluaa herättää keskustelua ruokahävikistä, sillä merkittävä osa ruokahävikistä syntyy juuri kodeissa. Meillä kuluttajilla on siten merkittävä rooli myös hävikin vähentämisessä.

Kyselytutkimus onneksi paljastaa myös, että Varsinais-Suomessa ollaan yleisesti ottaen keskimääräistä innostuneempia hävikin vähentämisestä. Maakunnan vastaajista peräti 74 prosenttia ilmoitti vähentävänsä arjessaan tällä hetkellä hävikkiä ja suunnilleen yhtä moni kertoi erittäin todennäköisesti keskittyvänsä myös tulevaisuudessa siihen, ettei omassa taloudessa synny hävikkiä. Tulos antaa toivoa.

Ruokahävikkiin keskittyminen on erityisen ajankohtaista nyt, kun ruoan hinta on noussut merkittävästi. Yhä useampi kuluttaja on havahtunut vähentämään hävikkiä juuri taloudellisista syistä. Oman talouden ruokahävikin minimointi on yksi helppo tapa karsia turhia ruokakuluja.

Ruokahävikkiin tarttumalla säästetään myös luontoa. Ruokahävikki on ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toisesta päätyy roskiin tai biojätteeksi. Ruoantuotannolla ja kulutuksella on merkittävä vaikutus ympäristön tilaan ja luonnonvarojen käyttöön.

Ruokahävikki on ylikulutusta, hukkaan heitettyjä resursseja sekä turhaan syntyneitä ympäristövaikutuksia. Suomen kansallinen tavoite on puolittaa koko ruokaketjun ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Sen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien osallistumista.

Kyselytulosten mukaan vanhemmilla ikäpolvilla hävikin minimointi näyttää olevan paremmin hallussa. Vanhempien ikäpolvien rooli voikin olla keskeinen nuorempien ikäpolvien opastamisessa ruoan fiksuun hyödyntämiseen. Jokainen meistä voi tehdä osansa myös ruoan arvostuksen puolesta puhumalla.

Pirjo Hovi-Hairisto

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Kuluttajat ry