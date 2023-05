Sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on ollut parantaa ihmisten pääsyä hoitoon sekä tarjota laadukkaampia ja yhdenvertaisempia palveluita. Tämä voi tapahtua vain kehittämällä palveluja ja prosesseja sekä parantamalla palveluiden tuottavuutta ja hillitsemällä sote-kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa. Koska valmistelu tehtiin kiireellä, yleisenä tavoitteena nivelvaiheelle oli häiriötön siirtymä mahdollisimman vähillä näkyvillä seurauksilla asiakkaille. Haluttiin, että asiakkaiden palvelut jatkuvat saumattomasti, kuten aikaisemminkin. Ymmärrettävästi haluttiin myös välttää häiriöitä esimerkiksi henkilökunnan palkanmaksussa.

Nyt, kun siirto on tapahtunut, emme voi enää jatkaa kuten aikaisemmin. Soten tosiasiallinen uudistaminen on aloitettava nopeasti. Soten ongelmia ei korjata lisäämällä rahaa hyvinvointialueille, eikä meillä ole siihen edes varaa nykyisessä tiukassa taloustilanteessa. Juustohöylätyt säästöt palveluihin eivät ole hyvä ratkaisu eivätkä myöskään ratkaisu, jota uudistuksella tavoitellaan.

Sote-palveluiden tuottamisen tavat ja prosessit on uudistettava. Suurin potentiaali tuottavuuden parantamiseen on teknologian nykyistä paremmalla hyödyntämisellä.

Nykyisiä palveluita on korvattava digipalveluilla ja palveluprosessia on sujuvoitettava. Tämä edellyttää sote- ja ict-osaamisen rinnalle johtamisen ja prosessinhallinnan osaamista. Asiakkaille on rakennettava toimivampia palvelupolkuja ja palveluiden yhteensovittamisesta on otettava kaikki hyöty irti. Uudistuksen on näyttävä asiakkaille uudenlaisina, helposti ja kustannustehokkaasti saavutettavina palveluina.

Velkaantuneella Suomella on edessään vaikeita vuosia, eikä soten uudistamisen kanssa ole varaa aikailla.

Jotta sote-kustannuksia pystytään järkevöittämään, on tiedettävä, mitä mikäkin maksaa. Seuraavan hallituksen tuleekin kirjata lakiin vaatimus kustannusten läpinäkyvyydestä ja vertailtavuudesta. Tämä mahdollistaa verorahojen tehokkaan käytön.

Luotettavalla ja kattavalla kustannustiedolla voidaan vertailla kustannuksia eri toimintatavoilla ja alueilla ja ottaa parhaita malleja käyttöön maanlaajuisesti.

Yrityksillä ja kolmannella sektorilla on tässä uudistuksessa keskeinen rooli. Kustannusten kasvun hillitseminen sekä palveluiden laadun parantaminen vaativat, että julkinen sektori ei tuota kaikkia palveluita itse. Koko sote-sektori on kroonisen työvoima- ja resurssipulan ala, jolloin julkisen sektorin omalla tuotannolla ei edes pystytä tuottamaan palveluja kaikille niitä tarvitseville. Tämä nähdään jo nyt muun muassa hoitojonoina, peruuntuvina leikkausaikoina, kiireettömän hoidon toteutumatta jäämisenä ja ennalta ehkäisevän toiminnan puutteina jne.

Hyvinvointialueille on rakennettava palvelukokonaisuuksia tehokkuus ja laadukkuus ensisijaisina kriteereinä − ei se, tuottaako palvelun julkinen sektori, yksityinen yritys vai kolmas sektori. Tässä rakennustyössä on hyödynnettävä kaikkia saatavilla olevia toimijoita.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha on kunnostautunut valtakunnallisestikin vertaillen elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin hyvällä osallistamisella toiminnan käynnistämiseen ja suunnitteluun. Tällä hetkellä työn alla on Varhan palvelustrategia, jonka linjauksilla määritetään muun muassa ketkä ja miten palveluja voivat tuottaa.

Palvelustrategiaan on tärkeää saada mukaan kirjaukset, jotka mahdollistavat palvelujen toteuttamisen tarkoituksenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla sekä kaikkia saatavilla olevia resursseja hyödyntämällä.

Olemme isojen asioiden äärellä. Sote-palveluiden uudistaminen on ratkaisevaa koko julkisen talouden tasapainon näkökulmasta. Velkaantuneella Suomella on edessään vaikeita vuosia, eikä soten uudistamisen kanssa ole varaa aikailla.

Johanna Sipola

varatoimitusjohtaja

Keskuskauppakamari

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja

Turun kauppakamari