YTK Työttömyyskassa on nostanut tänä keväänä aktiivisesti esiin uuden mahdollisuuden tukea työllisyyttä. Nykyinen työttömyyskassalaki rajaa kassojen tehtävät hyvin tiukasti, eli vaikka toimimme kuukausittain kymmenien tuhansien työttömien asiointikanavana, emme voi samalla kertoa esimerkiksi henkilön asuinpaikkaan tai työhistoriaan soveltuvista työpaikoista.

YTK on ehdottanut, että pienillä muutoksilla työttömyyskassalakiin jopa sadat tuhannet työttömät saisivat tietoonsa enemmän työllistymismahdollisuuksia samalla, kun asioivat kassojen sähköisissä palvelukanavissa päiväraha-asioissa. Haluaisimme luvan saada toimia tiedonvälittäjänä ja kohtaamisen parantajana työttömän ja työpaikan välillä. Nykyinen tiukka laki ei tätä mahdollista.

Ari Wigelius kyseenalaisti Turun Sanomien mielipideosastolla 5.5. YTK:n tavoitteen ja ehdotti tämän sijaan ammattiliittojen toimintojen laajentamista.

Arin ehdottamat keinot ovat turhan järeitä, sillä mikään laki ei estä ammattiliittoja kehittämästä palvelujaan. Työttömien tukemiseen riittää, että liiton säännöt päivitetään mahdollistamaan tämä. Ehdotus on joka tapauksessa hyvä ja toivottavasti moni liitto tarttuu siihen.

Ammattiliitoilla ei ole lakisääteistä tehtävää maksaa päivärahaa, joten tästäkin syystä olisi perusteltua nähdä, että resursseja ja rahoja voisi ohjata työllisyyden parantamiseen. Varsinkin, kun jäsenet ovat kirjoituksen mukaan tällaisia palveluita jo pitkään toivoneet.

YTK:n tavoite lakimuutoksessa on myös kädenojennus ammattiliitoille. Kaikki ne työllistämistä edistävät palvelut, joita ammattiliitto voisi tuottaa, voitaisiin viestiä niitä tarvitseville henkilöille kassojen kautta. Vaikka ammattiliitoilla on vahva oman alansa tuntemus, niillä ei ole tietoa siitä, kuka on milloinkin työtön.

Tanskassa työttömyys on erittäin matalalla tasolla ja siellä kassoilla on paljon vapaammat kädet auttaa työllistymisessä. Kävimme alkuvuonna tutustumassa Tanskan malliin. Opimme siellä, että ne kassat, joiden jäsenistö on mahdollisimman heterogeeninen, onnistuvat parhaiten tukemaan työllistymisessä. Rajatun alan ammattiliitosta riippuvaiset kassat pystyivät auttamaan työllistymisessä vain oman toimialansa työpaikoille, mikä ei auttanut kohtaanto-ongelman ratkaisussa eikä tukenut työntekijöiden osaamisen kehittymistä työpaikkojen vaatimusten muuttuessa.

Tämäkin on YTK Työttömyyskassan näkökulmasta hyvä viesti päättäjille – mitä laajemmin mahdollisuuksia työllistymiselle on, sitä paremmin kassa voi auttaa työllistymisessä.

Auli Hänninen

toimitusjohtaja

YTK Työttömyyskassa