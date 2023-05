Väsynyt kasvattaja kirjoitti osuvasti (TS mielipiteet 4.5.) varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa selittävistä tekijöistä. Olen ollut yli 20 vuotta luokanopettajana 1.–6. luokilla. Nämä kaikki samat ilmiöt näkyvät myös koulun puolella.

Lapset ovat muuttuneet ongelmaisemmiksi. Kasvatuksen perustahan on rajat ja rakkaus. Vanhempien rajojen asettaminen on hukassa. Ei rajoiteta, ettei lapselle tulisi paha mieli. Ja kun ope koulussa ekaa kertaa laittaa rajat, kaaos on valmis. Opettajallahan ei ole enää oletettua auktoriteettia, vaan hänelle raivotaan ja kiukutellaan kuin äidille konsanaan.

Samaan aikaan erityisoppilaat erilaisine diagnooseineen ovat siirtyneet erityisluokilta yleisopetukseen samaan soppaan. Minä en kuitenkaan ole erityisopettaja – paremmalla palkalla. Minulla on avustaja pari tuntia viikossa. Ja toisaalta ei avustaja rauhoita 25 oppilaan luokkaa.

Lisänsä kuormaan tekee kaiken maailman lomakkeiden täyttäminen, lisääntyneet projektit, lisääntyneet palaverit töiden jälkeen samalla kuukausipalkalla, kouluttautuminen omalla rahalla ja ajalla sekä kovan metelin sietäminen kehnoissa tilaratkaisuissa.

"Vanhemmat saavat vaatia ja haukkua, minun on otettava vastaan kaikki kiittäen ja hymyillen. Itkeä voin sitten työpäiväni jälkeen", kirjoitti väsynyt kasvattaja. Tämä. Tämä on kuitenkin suurin syy, miksi aion jättää open hommat historiaan.

Myös väsynyt kasvattaja