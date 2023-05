Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varhan laskutusongelmat ovat vaikeuttaneet monen pienituloisen elämää, koska alkuvuoden kaikki laskut ovat kasautuneet nyt samaan aikaan eräytyviksi.

Vielä pahempi ongelma on monelle köyhälle se, että he joutuvat maksamaan usein liikaa. Varhan laskussa lukee edelleen, että "maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla". Kaikki eivät kykene seuraamaan omaa tilannettaan.

Etenkin pienituloiset paljon sairastavat maksavat sairaanhoitolaskut aina ja tinkivät muista menoistaan, eivätkä ymmärrä maksavansa jo maksukaton ylittäviäkin laskuja, saati että kykenisivät vaatimaan takaisin liikaa maksettuja suorituksiaan. Väestön ikääntymisen ja kunnon heikkenemisen vuoksi tämä liikamaksavien joukko on jatkuvassa kasvussa.

Aiemmin tämä oli suurempi ongelma kuin nyt, kun laskuttajia oli enemmin. Nyt olisikin jo melko helppoa siirtyä samaan käytäntöön kuin reseptilääkemenoissa, joiden osalta seurataan jokaisen lääkeostoja ja asiakkaille apteekki ilmoittaa, kun lääkekatto on ylittymässä.

Jos sairaanhoidon maksukaton seurantaa ei siirretä laskuttajien vastuulle, ainakin minulle jää mielikuva, että hyvinvointialue haluaakin ryöstää vaikeuksissa olevilta, vanhuksilta ja paljon sairastavilta ylimääräistä rahaa.

Harri Kumpulainen

kirjailija

Turku