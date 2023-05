Kolmesataa metriä Aurajoen rantaa ja kesän suositut suurtapahtumat: tässä ovat Turun kaupungin suurimmat vetovoimatekijät matkailijan näkökulmasta.

Väite on hieman kärjistetty, mutta se perustuu tutkittuun faktaan. Alueen uusi matkailuyhtiö Visit Turku Archipelago Oy toteutti tämän vuoden alussa laajan matkailijatutkimuksen, joka paljasti Turun olevan vierailijoiden mielikuvissa pidetty mutta hyvin nopeasti koettu kesäkaupunki.

Tutkimustulosta horjuttavia vastaväitteitä on helppo keksiä, sillä onhan Turussa upeita historiallisia kohteita, eloisa kulttuurielämä, maailmanluokan ravintoloita ja tapahtumia jääkiekko-otteluista stand up -esityksiin. Mielikuvia vastaan on kuitenkin vaikea taistella, sillä tällä hetkellä Turusta puuttuu helposti saavutettava, ympärivuotisesti vetovoimainen matkailukohde, joka houkuttelisi matkailijoita läheltä ja kaukaa.

Turun Ratapihan kaupunginosan suunnitelmat vastaavat juuri tähän tarpeeseen. Logomon viereiselle alueelle on nousemassa jopa Pohjois-Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen elämys- ja tapahtumakeskittymä, jossa on toimintaa ympäri vuoden. Keskeinen sijainti yhdistettynä alueella jo pitkään toimineen Logomon vahvuuksiin varmistaa sen, että Turku tunnetaan tulevinakin vuosikymmeninä elävän kulttuurin kaupunkina.

Kaupunkien välinen kilpailu Suomen parhaan tapahtumakaupungin tittelistä tulee olemaan kova, ja Ratapihan suunnitelmien toteutuminen nostaisi Turun kertaheitolla kärkiehdokkaaksi. Turun kaupunginvaltuusto painotti koko Ratapihan alueen arvoa, kun se päätti maanantaina 17.4. alueen rakentamisen mahdollistavasta asemakaavamuutoksesta ja lisäsijoituksesta tapahtuma-areenan rahoitukseen.

Turun Ratapiha on nimittäin paljon enemmän kuin pelkkä areenaprojekti. Monitoimiareenasta on tulossa TPS:n uusi kotikenttä, mutta näiden otteluiden lisäksi areena soveltuu monipuoliseen tapahtumakäyttöön.

Suurten urheilutapahtumien järjestäminen ja kansainvälisen luokan artistien houkuttelu kaupunkiin helpottuu, kun Logomon ja Ratapihan yhteinen tila- ja palvelukapasiteetti saadaan käyttöön.

Lisäksi Logomon ja Ratapihan tilat yhdessä mahdollistaisivat aivan uudenlaisten tilaisuuksien järjestämisen. Keskustassa on tällä hetkellä hyvin rajallisesti paikkoja esimerkiksi messujen, suurten yritystilaisuuksien ja erilaisten perhetapahtumien järjestämiseen. Ratapiha uusine tiloineen korjaisi tämän puutteen. Konsertti- ja elämysmatkailijoiden lisäksi Turku saisi houkuteltua konferenssimatkailijoita, joilla on merkitystä erityisesti Turun hotellikapasiteetin täyden hyödyntämisen kannalta.

Erityisen tärkeää on myös se, että Ratapiha laajentaisi kertaheitolla Turun keskusta-aluetta läntiseen Turkuun päin.

Kupittaan kehittyminen liike-elämän keskuksena on tärkeä osa kaupungin kasvua, mutta Ratapiha voi profiloitua viihtymisen, elämyksien ja tapahtumien sydämeksi.

Alue on helposti saavutettavissa eri kulkuvälineillä, mikä lisää Ratapihan houkuttelevuutta ulkopaikkakuntalaisten matkailijoiden silmissä.

Ratapihalla on myös kaikki edellytykset kehittyä kaupunginosia yhdistäväksi urbaaniksi kokonaisuudeksi, jossa paikallisilla on tilaa asua, tehdä työtä ja viihtyä. Lisäksi kaupunki kasvaa ja kehittyy Ratapihan ympärillä: Pukkilan alue ja Kirstinpuisto täyttyvät tulevina vuosina asukkaista, ja Ratapihalle on suunniteltu asuntoja noin 1 500 ihmiselle. Ratapiha tarjoaa heille viihtymisen lisäksi muun muassa liikunta-alan palveluita ja kattavan päivittäistavarakaupan.

On selvää, että Turku voi tarjota matkailijoille ja paikallisille paljon muutakin kuin kauniin kesäisen jokirannan. Vetovoimainen Ratapiha auttaisi vierailijoita löytämään aivan uudella tavalla Turun keskustan palveluiden, hotellien, ravintoloiden ja kauppojen äärelle. Ratapiha on meille ainutlaatuinen tilaisuus.

Niko Kyynäräinen

elinvoimajohtaja

Turun kaupunki

Kristiina Kukkohovi

toimitusjohtaja

Visit Turku Archipelago