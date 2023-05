Ylen vertaaminen Turun Sanomien uutispäällikön tekstissä (TS:n verkkolehti 26.4.) Russian Todayhin antaa täysin väärän kuvan Ylen uutisjournalismista. Kirjoitus leimaa esimerkiksi Moskovan ja Kiovan kirjeenvaihtajiemme sekä Ukrainassa alati työskentelevien toimittajiemme ja kuvaajiemme korvaamattoman tärkeän työn erittäin kyseenalaisella tavalla.

Ylen uutisointi Venäjän hyökkäyssodasta on poikkeuksellisen laajaa ja monipuolista. Ylen tehtävä on välittää tietoa, ei pimittää sitä. Jos jättäisimme tyystin kertomatta sen, miten eri osapuolet toimintaansa omilleen perustelevat, emme tekisi työtämme. Venäjän hyökkäyssodan uutisoinnissa on kerrottava myös Kremlin ulostuloista. Niihin kuten myös Ukrainan johdon viesteihin on suhtauduttava kriittisesti ja journalistisella viileydellä.

Turun Sanomien kirjoitukseen oli poimittu muutama otsikko live-seurannasta, jonka avulla lukijat saavat jatkuvasti tietoonsa uusimmat käänteet tapahtumista. Päivitykset ovat hyvin napakoita ja niitä on runsaasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yle tekee aiheesta jatkuvasti myös syventävää journalismia, josta viimeisin esimerkki on yhdessä muiden pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden kanssa tehty selvitys siitä, miten venäläisiä sotilas- ja siviilialuksia liikkuu Itämerellä ja Pohjanmerellä kartoittamassa merenpohjan kriittistä infrastruktuuria ja siitä, kuinka kolmannes Venäjän lähetystöjen henkilökunnasta on todellisuudessa tiedustelutehtävissä.

Sotatilanteista uutisointi on erityisen haastavaa, sillä propagandaa tehdään puolin ja toisin. Luotettava tiedonvälitys edellyttää jatkuvaa faktojen tarkistamista eri lähteistä ja jalkautumista vaarallisille kriisialueille.

Yle uutisoi Venäjän hyökkäyssodasta monipuolisesti ja kattavasti myös jatkossa.

Jouko Jokinen

vastaava päätoimittaja

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta