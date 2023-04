Lehdissä on keskusteltu nuorten liikuntaharrastamisen kalleudesta, samoin kuin suomalaisten huonosta kunnosta. Liikuntaseurat tekevät arvokasta työtä tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia ja valmennusta, usein vapaaehtoisvoimin, mutta mihin on kadonnut lasten ja nuorten omaehtoinen harrastaminen?

Omassa nuoruudessani 1990-luvulla pelasimme vapaa-ajalla muiden pihapelien ja leikkien lisänä jalka- ja koripalloa sekä jääkiekkoa useita tunteja päivässä. Kaikki olivat mukana pelaamassa eikä kenenkään tarvinnut käskeä meitä pelaamaan.

Tietokonepelit olivat jo tulleet, mutta ne eivät häirinneet liikkumista. Jollain oli aina pallo tai kiekko millä pelata, mutta toki omat luistimet ja mailat piti olla, joten ihan ilmaisia pelilystitkään eivät ole.

Hiihdossa hyvät välineet ovat tarpeen mielekkyyden ja etenkin hyvän tekniikan oppimisen kannalta. Leudot talvet ovat haaste ulkojäille, mutta onneksi koripallo- ja jalkapallokentät ovat suuren osan vuodesta hyvässä kunnossa.

Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen jo lapsuudessa on tärkeää. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa, mutta liikunnalla ja terveellisellä ravitsemuksella näitä ongelmia voidaan ehkäistä.

Kävely- tai juoksulenkki voi alkaa jo kotiovelta. Lihaskunto on tärkeää, mutta sitäkään varten ei tarvitse lähteä kuntosalille. Lihaskuntoliikkeitä voi tehdä lattialla ilman minkäänlaisia apuvälineitä. YouTube on pullollaan mainioita esimerkkivideoita.

Terveyden kannalta liikkumisen ei tarvitse olla itsensä rääkkäämistä, vaan reipas käveleminen riittää. Runsasta päivittäistä istumista on hyvä välttää, mutta ns. varsinainen liikunta vaikuttaa olevan pelkkää istumisen vähentämistä parempaa.

Turussa suorittamassamme istumisen vähentämisen terveysvaikutuksia tutkivassa tutkimuksessa olemme havainneet, että onnistunut päivittäisen istumisen vähentäminen voi tuoda joitain terveyshyötyjä, mutta se ei korjaa kaikkia koholla olevia terveyden riskitekijöitä. Siksi ”perinteiseen” liikuntaan kannattaa edelleen panostaa.

Urheilujohtajat perustelevat huippu-urheilua siten, että se tarjoaa nuorille esikuvia, mikä innostaa heitä liikkumaan. Väite on tutkimustiedon valossa kyseenalainen (Liikunta & Tiede -lehti 5/2022). Esikuvavaikutus innostaa liikkumaan niitä, jotka jo muutenkin harrastavat, mutta ei vähän liikkuvia, joiden liikkumista juuri olisi hyvä saada lisättyä.

Silti olen myös itse saanut miettiä urheilumenestyksen merkitystä. Olin kolme vuotta töissä Alankomaissa. Tähän ajanjaksoon osuivat myös alankomaalaisten huimat pikaluistelusaavutukset Sotshin olympiakisoissa. Samaan aikaan pikaluisteluradat olivat maassa väkeä pullollaan, lapsista ja nuorista aina ikääntyneisiin asti. Silti en pysty sanomaan, oliko tämä vain sikäläistä normaalia urheilukulttuuria vai innostusta huippu-urheilumenestyksestä.

Alankomaalaisista kannattaisi muutenkin ottaa oppia, esimerkiksi urheilupaikkarakentamiseen. 29.1.2023 Helsingin Sanomissa puolustettiin Helsinkiin suunniteltua jääurheilun monitoimihallia. Vaikka Alankomaissa on myös maailmancup-tasoisia sisäpikaluisteluhalleja, talven ajaksi useimmat pikaluisteluhallit rakennetaan väliaikaisesti maahockeykenttien päälle. Niissä jäädytetty pikaluistelurata ja luistelijat ovat suojassa tuulelta ja tuiskulta festarihallimaisissa rakennuksissa.

Mitä jos näitä pikaluisteluhalleja pystytettäisiin Suomeenkin talven ajaksi 10–15 isoimmalle paikkakunnalle harrastajapohjaa kasvattamaan, ja vasta sen jälkeen rakennettaisiin mahtipontinen jääurheilukeskus?

Urheilujohtajat tuovat myös esiin, että suomalaisista 70 prosenttia pitää huippu-urheilumenestystä tärkeänä. Kyselyissä tunnetusti saadaan usein sitä, mitä halutaan. Mitä jos suomalaisia pyydettäisiin rankkaamaan, onko urheilumenestys tärkeämpää kuin esimerkiksi oma tai läheisten terveys, tai oma tai läheisten työ- ja toimeentulo?

Alankomaalaisilla on viisas suhtautuminen myös huippu-urheiluun: se on heille hyvää viihdettä ja urheilumenestys on mukavaa plussaa, kunhan muut asiat ovat ensin kunnossa. Hyvin hoidettu talous antaa myös liikkumavaraa tukea (huippu)-urheilua.

Ilkka Heinonen

akatemiatutkija, liikunta- ja verenkiertofysiologian dosentti