Vastaamme Turun Sanomien kirjoitukseen"Lounais-Suomen jätteistä uusi vääntö" (25.4.).

Jokaisen kuntalaisen arkea koskettaa jätehuolto päivittäin. Lounais-Suomessa jäteasioista on tehty useita selvityksiä, päätöksiä ja valituksia vuosien aikana. Kuitenkin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan ja omistajakuntien vahvana tahtotilana on ollut säilyttää kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on todennut jätelain asettamien ehtojen täyttyvän kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta tehtyään keväällä 2021 päätöksen kuljetusjärjestelmästä. Lounais-Suomen osalta kunnallistamisella haetaan alueen jätehuoltoratkaisujen yhtenäistämistä, kuitenkin Uusikaupunki jäisi edelleen tästä pois.

Lounais-Suomen alueen osalta nykyinen malli ei sodi jätelain pääsääntöä vastaan, koska sellaista ei ole jätelaissa olemassa. Toimittajan tulkinta on siis virheellinen. Lainsäätäjän tahtotilana jätelain uudistuksessa on ollut, että kunnilla on edelleenkin mahdollisuus valita joko poltettavan sekajätteen kunnallistaminen tai kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus. Ne ovat eduskunnan tahtotilan mukaisesti yhdenvertaiset, kun jätelaissa annetut ehdot täyttyvät.

Oikeusasteet eivät ole tehneet kunnallistamisesta päätöstä vaan palauttaneet asian uudelleen käsiteltäväksi.

Miksi omistajakuntien lähes yksimielistä tahtotilaa kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta ei ole edistetty ja etsitty ratkaisuja, vaan on haluttu jääräpäisesti kunnallistaa vuosien saatossa poltettava sekajätteen kuljetus?

Hallinto-oikeus on myös todennut päätöksessään, että sillä ”ei ole kunnallisvalitusasiassa toimivaltaa jätehuoltolautakunnan päätöksen muuttamiseen tai uuden päätöksen tekemiseen”.

Kirjoituksessa nostetaan esiin, että viranomaiselle tulee säännöllisesti esille ilmoituksia kiinteistöistä, joissa ei toimita määräysten mukaisesti. Painotamme, että jätteenkuljetusrekisterin ylläpito sekä sen ajantasaisuus kuuluvat jätehuoltoviranomaisen tehtäviin. Jätteenkuljetusrekisteri on myös viranomaisrekisteri. Jätteenkuljettajat toimittavat neljäsvuosittain viranomaiselle kuljetuksista raportin.

Miksi viranomaiset ovat antaneet jätehuollon vapaamatkustajille vip-kortin, eivätkä ole ryhtyneet toimenpiteisiin näitä kiinteistöjä kohtaan?

Kirjoituksessa ei ole nostettu esille, että viranomaisrekisterin ylläpitoa ei voida siirtää esimerkiksi kunnan jäteyhtiölle, vaan se kuuluu aina jätehuoltoviranomaisen tehtäviin. Yrityksillä ei ole viranomaisen toimivaltaa eikä myöskään tarvittavia viranomaisrekisteritietoja liittymisasteen selvittämiseksi. Jatkossakin tähän samaan asiaan törmättäisiin – kunnallistamisen jälkeenkin.

Jätelain mukaan bio- ja erillisjätteiden keräyksessä siirrytään kunnallistamiseen. Ei ole minkäänlaista ristiriitaa lainsäädännön kanssa tai haasteita, jos edelleen jatketaan kiinteistönhaltijan järjestämänä sekajätteen kuljetus.

Lounais-Suomen jätehuollon alueella on jo kilpailutettu erillisjätteiden jätteenkuljetusyritykset, nämä aloittavat toimintansa kesällä 2023. Useilla kuljetusyritys vaihtuu, sillä näiden kilpailutuksien osalta työtä jäi vain kahdelle Lounais-Suomen alueen jätteenkuljetusyrittäjälle.

Olemme nähneet talvella 2023 valtakunnallisen huoltovarmuuskriisin, jossa 10 maakunnan alueella toiminut jätekuljetusyritys ajautui konkurssiin ja satojen tuhansien asukkaiden jätteet jäivät ajamatta. Tällaista ei koskaan tapahtuisi kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta, koska ajot jakautuvat eri yrityksille ja huoltovarmuus on erittäin taattu.

Tätäkö Lounais-Suomessa halutaan, että huoltovarmuus heikentyy ja asukkaiden valinnanvapaus valita oma jätteenkuljetus poistuu?

Kysymme, mihin kustannusten halventumiset kunnallistettuna pohjautuvat? Eivät ne ainakaan kuluttajahinnoissa näy, vaan päinvastoin kunnallistamisen myötä useissa maakunnissa jätemaksut ovat nousseet.

Lounais-Suomen alueella toimii hyvin erikoisia ja erittäin laadukkaita palveluita tuottavia jätekuljetusyrityksiä, joiden kaikkien päämääränä on edistää alueen kierrätysastetta ja toimivia jätepalveluita kuntalaisten parhaaksi.

Tarja Anttonen

toiminnanjohtaja

SKAL Ympäristöyritykset ry

Tero Siitonen

toimitusjohtaja

SKAL Länsi-Suomi ry